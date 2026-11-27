NOVI ruski dron na mlazni pogon pojavio se na liniji fronta u Ukrajini, prema navodima Sergija "Fleša" Beskrestnova, stručnjaka za radio-tehnologiju koji savetuje ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog o odbrambenoj tehnologiji.

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- Nova ruska bespilotna letelica primećena je na frontovima. Na mlazni pogon. Preliminarno je identifikovana kao "izdelije K5" - napisao je Beskrestnov u sredu, podelivši fotografije drona.

"Izdelije" na ruskom znači "predmet" ili "proizvod", što je opšti naziv koji ruska industrija koristi za oružje koje još uvek nema javno ime. Beskrestnov nije izneo druge detalje. Nije naveo na kom delu fronta je dron viđen, kada, niti koje su mu mogućnosti.

1/3 Russia has reportedly deployed a new jet-powered drone to Ukraine’s frontline. Preliminarily identified as Izdeliye K5, the UAV was spotted by Ukrainian defense technology adviser Serhii “Flash” Beskrestnov. Its design suggests another step in Russia’s push toward faster aerial weapons. Source: https://t.co/ow0rsRL2qh — Lew Anno Support#USA#NATO#Ukraine 24/2-22 (@anno1540) November 27, 2026

Ruski mediji su, opisujući fotografije, naveli da K5 koristi konfiguraciju tandem-krila, sa dva krila približno jednake veličine, postavljena jedno iza drugog. Istu konfiguraciju koristi i lutajuća municija "Kub-2" kompanije "Kalašnjikov". Na fotografijama se takođe, po svemu sudeći, vidi elektrooptički senzor u nosnom delu, a dron je opisan kao model srednjeg dometa.

"Kub-2" je dron kamikaza sa elisnim pogonom i bojevom glavom od 10 kilograma (22 funte). Ukrajinske snage su prvi put oborile jedan takav dron u januaru 2025. godine.

Prelazak na mlazni pogon i veće brzine

Mlazni motor bi učinio K5 mnogo bržim od toga, a brzina je upravo ono čemu Rusija teži.

Russia has a new jet-powered drone at the front in Ukraine, a Ukrainian adviser says. Its working name is just "izdeliye K5," Russian for "item K5." Photos show two wings of about the same size, one behind the other. Full story: https://t.co/2K3mZT4Xgd — The Defence Blog (@Defence_blog) November 27, 2026

Rusija je takođe prebacila svoje udarne dronove dugog dometa „Geranj“ na mlazni pogon. U prvim mesecima 2026. godine lansirala je oko 1.400 mlaznih dronova „Geranj“, u poređenju sa 180 tokom cele 2025. godine. To uključuje i „Geranj-5“, koji je prvi put upotrebljen u januaru. U oktobru je Beskrestnov izvestio o verziji drona „Geranj-5“ pod nazivom K5-K, sa optičkom navigacijom. Nije naveo da li je K5 sa fronta povezan sa njim.

"Militari kronikl" naveo je da bi novi dron mogao da leti od 55 do 60 kilometara (34 do 37 milja).

(Defence Blog)