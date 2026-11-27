OTKRIVENO NOVO RUSKO ORUŽJE U UKRAJINI: Pojavila se letelica "izdelije K5", savetnik Zelenskog objavio fotografije
NOVI ruski dron na mlazni pogon pojavio se na liniji fronta u Ukrajini, prema navodima Sergija "Fleša" Beskrestnova, stručnjaka za radio-tehnologiju koji savetuje ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog o odbrambenoj tehnologiji.
- Nova ruska bespilotna letelica primećena je na frontovima. Na mlazni pogon. Preliminarno je identifikovana kao "izdelije K5" - napisao je Beskrestnov u sredu, podelivši fotografije drona.
"Izdelije" na ruskom znači "predmet" ili "proizvod", što je opšti naziv koji ruska industrija koristi za oružje koje još uvek nema javno ime. Beskrestnov nije izneo druge detalje. Nije naveo na kom delu fronta je dron viđen, kada, niti koje su mu mogućnosti.
Ruski mediji su, opisujući fotografije, naveli da K5 koristi konfiguraciju tandem-krila, sa dva krila približno jednake veličine, postavljena jedno iza drugog. Istu konfiguraciju koristi i lutajuća municija "Kub-2" kompanije "Kalašnjikov". Na fotografijama se takođe, po svemu sudeći, vidi elektrooptički senzor u nosnom delu, a dron je opisan kao model srednjeg dometa.
"Kub-2" je dron kamikaza sa elisnim pogonom i bojevom glavom od 10 kilograma (22 funte). Ukrajinske snage su prvi put oborile jedan takav dron u januaru 2025. godine.
Prelazak na mlazni pogon i veće brzine
Mlazni motor bi učinio K5 mnogo bržim od toga, a brzina je upravo ono čemu Rusija teži.
Rusija je takođe prebacila svoje udarne dronove dugog dometa „Geranj“ na mlazni pogon. U prvim mesecima 2026. godine lansirala je oko 1.400 mlaznih dronova „Geranj“, u poređenju sa 180 tokom cele 2025. godine. To uključuje i „Geranj-5“, koji je prvi put upotrebljen u januaru. U oktobru je Beskrestnov izvestio o verziji drona „Geranj-5“ pod nazivom K5-K, sa optičkom navigacijom. Nije naveo da li je K5 sa fronta povezan sa njim.
"Militari kronikl" naveo je da bi novi dron mogao da leti od 55 do 60 kilometara (34 do 37 milja).
(Defence Blog)
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