Bajern iz Minhena suočava se sa sve većom kadrovskom krizom i to sve uoči gostovanja Hamburgeru u Bundesligi.

Marco Steinbrenner / DeFodi Images / Profimedia

Hariju Kejnu na listi povređenih napadača pridružio i Majkl Olise.

Trener Bavaraca Vensan Kompani potvrdio je da francuski reprezentativac neće igrati protiv Hamburgera, a za sada nije poznato koliko će odsustvovati. Olise je povredio stopalo na utakmici protiv Kelna (1:1) i propustio gostovanje Lilu (1:2), na kojem je Bajern pretrpeo prvi poraz u sezoni.

Na istoj utakmici protiv Kelna povredio se i Kejn, koji je operisao pokidani ligament levog skočnog zgloba i predstoji mu višemesečna pauza.

Kompani je protiv Lila na poziciju centralnog napadača postavio Konrada Lajmera, inače veznog fudbalera, ali taj eksperiment nije urodio plodom. Belgijski stručnjak istakao je da zbog povreda u ekipi trenutno nedostaju igrači zaslužni za 130 golova.

Ohrabrenje za Bavarce predstavlja povratak Džamala Musijale i Luisa Dijaza, koji bi mogli da dobiju minutažu protiv Hamburgera. Musijala je posle oporavka od povrede mišića dva puta ulazio sa klupe, dok se Kolumbijac protiv Lila vratio na teren posle mesec dana pauze.

Van stroja su i Ismael Saibari, koji je ovog meseca operisao ligament desnog skočnog zgloba, Serž Gnabri zbog povrede zadnje lože i golman Manuel Nojer.

Kompani je naglasio da Bajern, računajući gostovanje Lilu, igra četiri utakmice za devet dana, zbog čega će morati da koristi sve raspoložive igrače, ali da se zahtevi i ambicije kluba ne menjaju.

Posle deset kola Bundeslige Bajern zaostaje dva boda za vodećom Borusijom iz Dortmunda. Obe ekipe su još neporažene u prvenstvu, a „milioneri“ u nedelju dočekuju Bajer iz Leverkuzena.