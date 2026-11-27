MUP KREĆE U POJAČANE KONTROLE: Bez ove opreme ne sedajte za volan
MINISTARSTVO unutrašnjih poslova apelovalo je danas na sve učesnike u saobraćaju da, zbog najavljenog zahlađenja i snežnih padavina u celoj zemlji, budu odgovorni i oprezni, da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i ne kreću na put bez propisane zimske opreme.
U objavi MUP-a na Instagramu podseća se da zimsku opremu motornih vozila čine pneumatici za zimsku upotrebu na svim točkovima vozila, čija dubina gazećeg sloja ne sme biti manja od 4 milimetra.
Dodaje se da zimsku opremu čine i lanci, odnosno drugi uređaji za povećanje trakcije, koji se postavljaju na najmanje dva pogonska točka na deonicama na kojima je to naloženo saobraćajnim znakom, kao i lopata kod autobusa i teretnih vozila.
Kako je navedeno, pripadnici saobraćajne policije pojačano će kontrolisati saobraćaj i isključivati vozače koji upravljanjem vozila bez propisane zimske opreme ugrožavaju bezbednost saobraćaja.
Iz MUP-a podsećaju vozače da su sneg, poledica i smanjena vidljivost dodatni rizici u saobraćaju.
Ističu da je zato važno da vozači pre polaska na put provere tehničku ispravnost vozila, stanje pneumatika i raspoloživost zimske opreme, kao i da drže veće odstojanje od vozila ispred sebe.
(Tanjug)
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