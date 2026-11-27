DVOJICA DIELRA IZ PANČEVA PRIVEDENI TUŽILAŠTVU: Rasturali marihuanu, zaplenjena droga
U VIŠEM javnom tužilaštvu u Pančevu privedeni su I. A. (27) i njegovog vršnjak V.K. iz ovog grada zbog držanja i rasturanja narkotika.
Kriminalistička policija PU Pančevo je pretresom stana i drugih prostorija koje je I. A. koristio pronašla oko 18 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, kao i vagicu za precizno merenje sa tragovima biljne materije nalik na marihuanu.
Takođe, kod V. K. policijski službenici pronašli su oko 1,2 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu I. A. određeno je zadržavanje do 48 časova , dok će protiv V.K. biti podneta krivična prijava u redovnom psotupku.
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