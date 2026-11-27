Podseća Stanković na onaj meč u Lučanima

FOTO: FK Čukarički

Fudbalere Čukaričkog posle velike pobede na gostovanju u Kragujevcu očekuje novi izazov u Super ligi Srbije – duel protiv Mladosti iz Lučana, koji se igra u subotu od 16 časova na stadionu na Banovom brdu.

Brđani žele da nastave sa dobrim rezultatima, a desni bek Nikola Stanković ističe da će za to biti potrebno još jedno kvalitetno izdanje protiv ekipe koja godinama važi za neugodnog rivala.

– Velika pobeda za nas, osvojili smo tri izuzetno važna boda na veoma teškom gostovanju u Kragujevcu. Znali smo koliko nas zahtevan meč očekuje i zbog toga nam ovaj trijumf još više znači. Ovakve pobede mnogo donose ekipi i na planu samopouzdanja, ali je važno da nastavimo da radimo kao do sada. Okrenuli smo se Mladosti, želimo da dobrom igrom potvrdimo rezultat iz Kragujevca – kazao je Stanković.

On je na pomenutom meču u Kragujevcu igrao na poziciji desnog beka, a potom posle povrede Šehovića jednako dobro i na mestu levog beka.

– Na meni je da odigram ono što trener u datom trenutku traži, da se prilagodim i da pomognem ekipi. Na kraju je ispalo najbolje po nas, osvojili smo tri velika boda i to je najbitnije iz utakmice u Kragujevcu – istakao je defanzivac Čukaričkog.

Govoreći o očekivanjima pred duel sa Lučancima i njihovoj najvećoj snazi, Stanković je posebno naglasio iskustvo protivnika i rad njihovog trenera:

– Mladost ima izuzetno kvalitetan sastav, veliki broj iskusnih igrača koji dugo igraju Super ligu i znaju kako se igraju ovakve utakmice, ali i veoma talentovane mlade fudbalere. Odlično su vođeni od strane Radovana Ćurčića, u svakom trenutku znaju šta hoće i to se vidi u njihovoj igri. Protiv takve ekipe morate da budete koncentrisani svih 90 minuta. Poštujemo ih, svesni smo njihovih kvaliteta, ali verujemo i u sebe. Moraćemo da budemo strpljivi, disciplinovani i da iskoristimo prilike koje nam se ukažu.

Stanković je podsetio i na prvi ovosezonski susret ova dva rivala, koji služi kao ozbiljna opomena pred subotnji meč.

– Do pred kraj utakmice imali smo dva gola prednosti, ali nam je potom popustila koncentracija, primili smo dva gola i ostali bez pobede. U Lučanima smo prosuli dva boda, koja bi nam mnogo značila, ali to je bila velika lekcija za nas. Protiv Mladosti u svakom trenutku morate da budete fokusirani, vrlo su iskusna ekipa i lako mogu da vas kazne za bilo kakvu vrstu nepažnje. Mi smo to u Lučanima osetili na najteži mogući način.

Situacija je sada znatno povoljnija za tim sa Banovog brda nego pre mesec ili dva, pa se ponovo otvara pitanje može li Čukarički da razmišlja o plej-ofu, pa čak i borbi za Evropu.

– Sigurno da je situacija sada daleko bolja nego pre mesec ili dva. Dobrim rezultatima smo došli u poziciju da možemo da razmišljamo o plej-ofu, ali put do toga, a posebno borbe za evropske vize, prilično je dug. Ne smemo da pomislimo da smo bilo šta završili. Ima još mnogo utakmica i bodova u igri, a liga je takva da protiv svakoga morate da budete na visokom nivou ako želite pobedu. Najvažnije je da zadržimo kontinuitet, a prvi sledeći zadatak nam je Mladost.

Posle prvenstvenog duela, Čukarički već u sredu od 15.30 časova na stadionu na Banovom brdu očekuje i utakmica Kupa Srbije protiv Javora, ali u ekipi trenutno ne gledaju toliko unapred.

– Iskreno, o Javoru još ne razmišljamo, potpuno smo fokusirani na Mladost. Kad završimo tu utakmicu, imaćemo vremena da se pripremimo za Kup. Naravno, imamo velike ambicije u tom takmičenju i želimo da doguramo što dalje. Znamo i da u Kupu nema popravnog, da jedna utakmica odlučuje o prolasku, pa ćemo i tom meču morati da pristupimo maksimalno ozbiljno. Ali, idemo redom, sada nam je najvažniji duel sa Lučancima – zaključio je Stanković.