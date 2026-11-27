Nemački kancelar Fridrih Merc i predsednik Francuske Emanuel Makron ušli su u posrednu raspravu zbog višegodišnjeg budžeta Evropske unije, prenosi EUobzerver.

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Grupa učesnika samita EU, predvođena Berlinom, insistirala je na znatno većem smanjenju nego što je 204 milijarde evra, koliko je predložio predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.

- Uvek sam jasno isticao svoj stav: smanjenje mora da iznosi nekoliko stotina milijardi evra - citira list Merca nakon diskusija.

Sa druge strane, Makron je zahteve za smanjenje budžeta nazvao strateškom greškom, piše EUobzerver.

- Mi time zapravo sebe osuđujemo na zaostajanje za Kinom po obimu državnih investicija i Francuska ne podržava nikakva dodatna smanjenja - rekao je on, prevremeno napuštajući samit.

U petak je rukovodstvo Evropske unije nakon samita u Briselu faktički priznalo potpuni izostanak rezultata po dva ključna finansijska pitanja sastanka, a to su usaglašavanje višegodišnjeg budžeta EU za period 2028–2034. godine i odobravanje novog kredita Ukrajini od 45 milijardi evra. Strane su prevremeno završile aktivnosti i odložile usaglašavanje za decembar.

Dan ranije portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov izjavio je da će građani Francuske, Italije i SR Nemačke imati manje novca u svojim novčanicima zbog odluka EU o finansiranju Ukrajine.