SUKOB MERCA I MAKRONA ZBOG BUDŽETA EU: Nemački kancelar traži oštre rezove, francuski predsednik napustio samit i pomenuo Kinu
Nemački kancelar Fridrih Merc i predsednik Francuske Emanuel Makron ušli su u posrednu raspravu zbog višegodišnjeg budžeta Evropske unije, prenosi EUobzerver.
Grupa učesnika samita EU, predvođena Berlinom, insistirala je na znatno većem smanjenju nego što je 204 milijarde evra, koliko je predložio predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.
- Uvek sam jasno isticao svoj stav: smanjenje mora da iznosi nekoliko stotina milijardi evra - citira list Merca nakon diskusija.
Sa druge strane, Makron je zahteve za smanjenje budžeta nazvao strateškom greškom, piše EUobzerver.
- Mi time zapravo sebe osuđujemo na zaostajanje za Kinom po obimu državnih investicija i Francuska ne podržava nikakva dodatna smanjenja - rekao je on, prevremeno napuštajući samit.
U petak je rukovodstvo Evropske unije nakon samita u Briselu faktički priznalo potpuni izostanak rezultata po dva ključna finansijska pitanja sastanka, a to su usaglašavanje višegodišnjeg budžeta EU za period 2028–2034. godine i odobravanje novog kredita Ukrajini od 45 milijardi evra. Strane su prevremeno završile aktivnosti i odložile usaglašavanje za decembar.
Dan ranije portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov izjavio je da će građani Francuske, Italije i SR Nemačke imati manje novca u svojim novčanicima zbog odluka EU o finansiranju Ukrajine.
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