Najbolji motociklista u istoriji Moto GP šampionata, Mark Markez, odlučio je da stavi tačku na profesionalnu karijeru. Iza ove odluke ne stoji nedostatak motivacije ili želje za pobedama, već dugogodišnja borba sa povredama, brojne operacije i zdravstveni problemi koji su vremenom postajali sve ozbiljniji.

FOTO: Tanjug/AP/Jose Breton

Španski vozač priznao je da je tokom aktuelne sezone često nastupao na samoj granici fizičkih mogućnosti. Iako je uspevao da ostvaruje vrhunske rezultate, bol i posledice povreda više nije mogao da zanemaruje. Kako je otkrio, odluku o povlačenju doneo je još nakon trke u japanskom Motegiju.

Velika nagrada Valensije, koja se vozi na stazi „Rikardo Tormo“, tako će predstavljati poslednje poglavlje njegove bogate takmičarske karijere. Vest je saopštena pred početak prvog slobodnog treninga, na samom početku završnog trkačkog vikenda sezone.

Odlazak dolazi nakon još jednog velikog uspeha. Markez je prethodno u Portimau osigurao osmu titulu u najjačoj klasi, čime je dostigao učinak legendarnog Đakoma Agostinija. Simbolično, upravo mu je slavni Italijan tokom proslave uručio zlatnu kacigu.

Na konferenciji za medije bilo je jasno koliko mu ovaj trenutak teško pada. Markez je naglasio da mu motociklizam nije doneo samo sportska dostignuća već i prijateljstva i životna iskustva koja su ga oblikovala kao osobu.

- Ovo je za mene veoma teška konferencija. Počeo sam i završavam na isti način, uz mnogo adrenalina. Motocikli su moja najveća strast. Ponosan sam i srećan, ne samo zbog rezultata i karijere, već i zbog ljudi koje sam upoznao. Moj karakter i ličnost izgrađeni su kroz motocikle i Moto GP - poručio je Španac.

Objasnio je da odluka o završetku karijere nije doneta impulsivno. Naprotiv, već nekoliko nedelja ranije postalo mu je jasno da je vreme za drugačiji životni izbor.

- Nekada ne postoji samo jedan konkretan razlog zbog kojeg morate da donesete ovakvu odluku. Potrebno je sagledati celokupnu situaciju. Ove godine sam mnogo puta bio na samoj granici. Prelomio sam posle Motegija, a jedina osoba kojoj sam to tada rekao bio je moj brat Aleks - otkrio je Markez.

FOTO: Tanjug/AP/Jose Breton

Iako više neće biti deo takmičarskog karavana kao vozač, ne namerava da potpuno napusti Moto GP. Posebno mesto u njegovom životu ima brat Aleks, koji će mu i dalje biti najveća podrška. Istovremeno, svestan je da šampionat nastavlja dalje i da će nove generacije preuzeti glavne uloge.

Markez je posebno emotivno govorio o tome koliko je dugo prikrivao stvarne probleme iza dobrih rezultata.

- Ostaću povezan sa šampionatom. Aleks je najvažnija osoba u mom životu, ali dolaze nove zvezde i takmičenje će se nastaviti. Dugo sam svom telu obećavao da će sledeća trka biti poslednja, a onda bih ponovo nastavljao. Ljudi su videli rezultate i možda nisu shvatali kroz šta prolazim. Istina je da sam patio - priznao je španski as.

Njegova karijera počela je da se gradi još 2010. godine, kada je osvojio svetsku titulu u klasi do 125 kubika. Dve godine kasnije postao je šampion Moto2 kategorije, što mu je otvorilo vrata fabričkog tima Honde i prelaska u kraljevsku klasu.

Ubrzo je postao jedan od najdominantnijih vozača svoje generacije. Ipak, niz ozbiljnih povreda posebno je obeležio drugi deo njegove karijere. Posle dugog perioda problema uspeo je da se vrati na vrh i prošle sezone osvoji titulu, prvu još od 2019. godine.

Međutim, slavlje nije dugo trajalo. Nakon uspeha u Japanu ponovo se suočio sa povredom ramena, zbog koje je morao da napravi pauzu. Problemi sa rukom nastavili su da utiču na njegove nastupe i tokom ove sezone.

Markez je istakao da je odluka o povlačenju bila konačna bez obzira na ishod borbe za titulu. Zahvalio se i Dukatiju na razumevanju, s obzirom na to da je imao važeći ugovor sa ekipom.

- Odluku sam već doneo, nezavisno od toga kako će se završiti borba za šampionat. Imao sam velike probleme sa rukom i zahvalan sam Dukatiju što je razumeo moju situaciju, iako smo imali potpisan ugovor - rekao je on.

Prilikom potpisivanja ugovora u martu očekivanja su bila mnogo optimističnija. Tada nije mogao da pretpostavi da ga čeka još jedna operacija, a stanje se dodatno pogoršalo nakon trke u Le Manu.

- Kada smo u martu potpisali ugovor, verovali smo da će sve biti u redu. Nisam znao da ću ponovo morati na operaciju. Posle Le Mana primetio sam da mi je ruka sve slabija. Uvek sam bio borac, ali sada postoji strah. Ne plašim se brzine, motocikla ili same vožnje, već mogućnosti nove povrede. To je nešto što me brine, iako trenutno ne utiče na moj privatni i profesionalni život - objasnio je Markes.

Posebnu zabrinutost izazvali su problemi sa vidom, koji su se pojavili nakon pojedinih trka. Španac je otkrio da je posle nastupa u Indoneziji imao dvostruku sliku čak 48 sati, dok se sličan problem javio i nakon trke u Le Manu i trajao oko 12 sati.

FOTO: Tanjug/AP/Antonio Calanni

Srećom, simptomi su se povukli, ali je ovaj zdravstveni problem dodatno uticao na njegovu odluku da ne nastavlja da rizikuje.

- Posle Indonezije ponovo sam imao problem sa vidom. Slika se udvajala i to je trajalo 48 sati. Nakon Le Mana dogodilo se isto, ali je ovog puta prošlo posle 12 sati. Srećom, oporavio sam se. To je jedan od glavnih razloga zbog kojih sam u završnom delu sezone manje rizikovao i ređe padao - ispričao je aktuelni šampion.

Na kraju, Markez je poručio da želi da sačuva ono što mu je motociklizam oduvek predstavljao – zadovoljstvo, strast i ljubav prema vožnji. Iako u njemu i dalje postoji takmičarski duh i želja da se nadmeće sa najboljima, zdravlje je postalo važnije od novih trofeja.

- Svi smo ljudi. Vozimo punim intenzitetom, imam brzinu i i dalje želim da se takmičim. Ali tu su i adrenalin i emocije, zbog kojih ponekad ne razmišljamo dovoljno o posledicama. Želim da nastavim da uživam u motociklima i Moto GP, a osećam da je sada pravi trenutak da se povučem - zaključio je Mark Markez.