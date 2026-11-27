Poznat put do medalja na Svetskom kupu u Taškentu za sprske bokserke!
Sara Ćirković, Kristina Kuluhova i Natalija Šadrina predstavljaće Srbiju na završnom turniru Svetskog kupa u boksu, koji će od 28. novembra do 4. decembra 2026. godine biti održan u Taškentu, prestonici Uzbekistana.
Žreb je obavljen, protivnice su poznate, a naše šampionke spremne su da još jednom pokažu snagu, kvalitet i šampionski karakter srpskog ženskog boksa!
Srbija u Taškent stiže sa tri izuzetne reprezentativke, tri velika imena evropskog boksa i jasnom ambicijom – borbom za medalje i dostojnim predstavljanjem naše zemlje na jednoj od najznačajnijih međunarodnih bokserskih pozornica.
BOJE SRBIJE BRANE:
Sara Ćirković – kategorija do 54 kg, aktuelna evropska šampionka i drugi nosilac turnira. U prvom kolu očekuje je duel sa reprezentativkom Italije Sirine Čarabi (30. novembra)
Natalija Šadrina – kategorija do 57 kg, olimpijka i šampionka Evrope sa prvenstva održanog u Beogradu 2024. godine. Njen prvi izazov biće reprezentativka Indije Prači Prači (28. novembra)
Kristina Kuluhova – kategorija do 60 kg, aktuelna evropska šampionka i drugi nosilac turnira. U uvodnoj borbi snage će odmeriti sa reprezentativkom domaćina, Uzbekistana, Sitorom Turdibekovom (30. novembra)
Reprezentativke Srbije na ovom velikom izazovu predvode selektor ženskih reprezentativnih selekcija Mirko Ždralo i trener Alan Bičenov, pod čijim su stručnim vođstvom naše bokserke ostvarile zapažene rezultate i izgradile kontinuitet vrhunskih nastupa na međunarodnoj sceni.
Selektor Mirko Ždralo istakao je da žreb donosi zahtevne protivnice, ali da srpska reprezentacija u Uzbekistan odlazi sa velikim samopouzdanjem i jasnim ciljevima.
- Žreb je pokazao da nas očekuju veoma zahtevni mečevi, ali u Taškent dolazimo spremni, motivisani i sa jasnim ambicijama. Sara, Kristina i Natalija su bokserke koje su svojim rezultatima, radom i kvalitetom zaslužile mesto među najboljima na svetu. Dobro poznajemo njihove mogućnosti i verujemo u ono što smo zajedno radili tokom priprema. Svaka od njih ima svoj put do medalje i neće biti lako, jer nas očekuje izuzetno jaka međunarodna konkurencija. Međutim, ne plašimo se izazova. Sara i Kristina su aktuelne evropske šampionke, Natalija je bokserka sa velikim međunarodnim iskustvom i dokazanim kvalitetom. Naš cilj je da u svakom meču pružimo maksimum, pokažemo snagu srpskog ženskog boksa i borimo se za medalje. Verujem u ove devojke i siguran sam da će dostojno predstavljati Srbiju - poručio je Ždralo.
Završni turnir Svetskog kupa okupiće najkvalitetnije boksere i bokserke sveta, a takmičenje će obuhvatiti deset muških i sedam ženskih težinskih kategorija, sa najviše osam učesnika u svakoj kategoriji. Prvi takmičarski mečevi na programu su 28. novembra, dok će se borbe za što bolji plasman voditi do 4. decembra.
Poseban značaj turniru daje i njegov bodovni doprinos na Svetskoj rang-listi. Osvajač zlatne medalje osvojiće 300 bodova, srebrna medalja donosi 200, dok će bronzana biti vrednovana sa 150 bodova.
Tri srpske šampionke. Tri velike borbe. Jedan cilj – Srbija na pobedničkom postolju!
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