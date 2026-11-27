STUDENTSKI pokret objavio je danas kandidata za predsedničke izbore na konferenciji za medije.

Foto: Printscreen/Jutjub/Beli bombarder

Predstavnica "Studenti ponovo pobeđuju" saopštila je da u predsedničke izbore pokret ulazi mnogo spremniji, iskusniji i sigurniji.

Saopštila je da je njihov predsednički kandidat akademik Radomir Saičić, profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

- I ovoga puta naši kontrolori učiniće sve da svaki glas bude zaštićen. Glas svakog građanina u svakom delu Srbije, kao i u dijaspori. Naša kampanja biće ista kao i prethodna: otvorena, iskrena i poštena - rekla je ona.

Predstavnica je rekla da demokratija zahteva vreme, dijalog i pažljivo razmatranje.

- Od samog početka verovali smo da snaga i promene nisu u jednom pojedincu, već u čitavoj zajednici koja stoji iza deljenih ciljeva. Predugo smo dozvoljavali da neko drugi odlučuje o našoj sudbini, i nikada više nećemo dozvoliti da neko veruje da je nesmenjiv. Prava moć se nalazi u rukama naroda - rekla je ona.

- Zato su studenti odlučili da veliku odgovornost povere kandidatu koji će predstavljati vrednosti iza kojih svi stojimo. Predložili smo čoveka čija podrška nikada nije bila deklarativna, nekoga ko je od samog početka bio rame uz rame sa nama, i ko je delio teške trenutke i velike pobede. Nadamo se da će građani i građanke Srbije prepoznati nekoga ko će se u radu držati principa i vrednosti koje su izgradile naš dosadašnji uspeh - rekla je predstavnica "Studenti ponovo pobeđuju".

Potom se obratio se Radomir Saičić.

- Proteklu deceniju obeležili su urušavanje pravne države, korupcija i govor mržnje. Institucije koje su bile dužne da štite građane, najčešće su štitile one na vlasti. Studenti i đaci koji su tražili odgovornost proglašavani su neprijateljima države, a na njihove zahteve odgovaralo se pretnjama i nasiljem. Upravo su studenti svojom pobunom protiv nepravde pokrenuli Studentsko-narodni pokret. Njihova hrabrost podstakla je ljude širom Srbije da stanu jedni uz druge. Posle mnogo truda, odricanja i pritisaka, ta solidarnost donela je istorijsku pobedu. Sada imamo priliku da slobodu za koju smo se izborili pretvorimo u trajnu promenu. Odlazeći režim i dalje pokušava da uruši našu državu. Da bismo to sprečili, moramo da obnovimo institucije koje je režim zloupotrebljavao. Skupština, vlada i sudovi moraju ponovo da zasluže poverenje naroda. Isto važi i za instituciju predsednika republike - rekao je on.

Tvrdi da je godinama predsednička funkcija korišćena za produbljivanje podela, a ustavna ograničenja u prekoračivana.

- Vreme je da funkciji predsednika Srbije vratimo dostojanstvo. Ponosan sam što su mi studenti ukazali poverenje da se kandidujem za predsednika republike. U pokret sam ušao verujući da promena vlasti ima smisla samo ako se promeni sistem vrednosti, a to obuhvata i odnos vlasti prema građanima. Zato ću se zalagati za suverenu Srbiju u kojoj će se poštovati Ustav i u kojoj će svaki građanin moći da živi dostojanstveno. Kada umemo da saslušamo jedni druge i da razumemo zašto neko misli drugačije, kada umemo da se i pored razlika dogovorimo o onome što je za sve nas važno, Srbija će imati snagu da sama odlučuje o svojoj budućnosti i da se njena reč u svetu čuje i poštuje. Taj ugled gradimo kod kuće, počinjemo od toga da oni koji su na vlasti postupaju po Ustavu. Kao predsednik, držaću se svojih ovlašćenja, javno ću obrazlagati svoje odluke, i od drugih nosilaca vlasti tražiću istu odgovornost. Setimo se i jevanđelske reči: "Koji hoće da bude prvi među vama, da vam bude svima sluga - naveo je Saičić.