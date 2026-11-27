ROBERT Palić, preduzetnik nedavno osuđen zbog porezne utaje, koga je nepoznati napadač u martu prošle godine u sačekuši ranio u noge dok je išao u lokal na kafu, ponovno je jutros ranjen u identičnoj situaciji u blizini svoje kuće u Dubravi.

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Nepoznati napadač sačekao ga je navodno na ulici i pucao u noge, a zatim pobegao.

Palić je prevezen u bolnicu, gde mu se ukazuje pomoć, a navodno nije životno ugrožen.

O svemu se oglasila i policija.

- Danas oko 8.30 u Banatskoj ulici u Zagrebu, na ulici, hicima iz vatrenog oružja povređen je muškarac koji je medicinski zbrinut - javila je policija.

Palić je, inače, sa svojim sinom Robertom bio 2018. optužen zbog poreske utaje prilikom uvoza luksuznih automobila, a kada je prošle godine upucan, već im se više od pet godina sudilo na osnovu USKOK-ove optužnice.

(Jutarnji)