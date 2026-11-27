ŠIRENjE zapadnih nagađanja o aktivnostima Ruske Federacije u svemiru ima za cilj da opravda destruktivne korake Nemačke ka razmeštanju sopstvenog oružja u svemiru, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, u komentaru objavljenom na zvaničnom sajtu ruskog MSP-a povodom insinuacija o planovima Rusije da lansira svemirsku letelicu opremljenu nuklearnom bojevom glavom.

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- U zapadnim političkim i stručnim krugovima nastavlja se širenje spekulacija o nuklearnom oružju u svemiru. Ovoga puta takve insinuacije šire nemački mediji. Oni ih predstavljaju kao nekakvo 'novinarsko istraživanje' o navodnoj nameri Rusije da uskoro lansira u orbitu svemirsku letelicu s nuklearnom bojevom glavom, kako bi eventualno masovno uništila orbitalne satelitske konstelacije - istakla je zvaničnica ruskog MSP-a.

Kako je naglasila, ove netačne informacije pojavile su se u Ženevi, tokom redovnog zasedanja Radne grupe otvorenog sastava za sprečavanje trke u naoružanju u svemiru, uspostavljene odlukom 79/512 Generalne skupštine UN.

Zaharova je napomenula da pojava ovih informacija baš sada očigledno ometa depolitizovan i suštinski dijalog o svemirskoj bezbednosti na forumu koji je za to nadležan. Međutim, kako je istakla, "nemačke rusofobe" to ne zanima.

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- Ponovo ističemo da apsurdna nagađanja o aktivnostima Rusije u svemiru nemaju nikakve veze sa stvarnošću. Njihova svrha je da opravdaju destruktivne korake Nemačke ka razmeštanju sopstvenog oružja u svemiru, kao i izdvajanje višemilijardskih sredstava u te svrhe - poručila je.

Objasnila je da je reč o borbenom udarnom sistemu "Presižn orbital dip strajk" (Precision Orbital Deep Strike), koji razvijaju nemački koncerni i koji bi u perspektivi trebalo da bude razmešten u niskoj Zemljinoj orbiti, kao i o planovima koje je najavio ministar odbrane Nemačke Boris Pistorijus, da se do sredine 2030-ih potroši 35 milijardi evra na niz mera za jačanje vojno-svemirskog potencijala zemlje.

- Kao što smo već više puta istakli, aktivnosti Ruske Federacije u vezi sa istraživanjem i korišćenjem svemira sprovode se u potpunosti u skladu s međunarodnim obavezama. To čini isključivo u miroljubive svrhe i ne ugrožava druge države. Naša zemlja strogo poštuje temeljni Ugovor o svemiru iz 1967. godine. Član IV tog ugovora izričito zabranjuje da se u orbitu oko Zemlje postavljaju bilo kakvi objekti s nuklearnim oružjem ili drugim vrstama oružja za masovno uništenje. Zabranjuje i da se takvo oružje postavlja i razmešta u svemiru na bilo koji drugi način. Bespogovorno se pridržavamo ove odredbe. Ugovor o svemiru ne zahteva nikakva dodatna potvrđivanja, pa ni na nivou Saveta bezbednosti UN - podvukla je zvaničnica ruskog MSP-a.

Naglasila je da Rusija već godinama dosledno promoviše multilateralne inicijative za sprečavanje trke u naoružanju u svemiru, čiji je cilj da što pre počnu pregovori o multilateralnom pravno obavezujućem instrumentu.

Zaharova je napomenula da bi taj instrument zabranio postavljanje oružja u svemir, kao i upotrebu sile ili pretnju silom protiv svemirskih objekata ili pomoću njih.

- Uprkos protivljenju zapadnih zemalja sprovođenju ovih inicijativa, navedeni pristupi ipak uživaju široku podršku međunarodne zajednice - istakla je zvaničnica ruskog MSP-a, dodavši da o tome svedoče rezultati glasanja u Prvom komitetu 81. zasedanja Generalne skupštine UN: ogromna većina država članica UN podržala je ruske dokumente.

- I ubuduće nameravamo da, zajedno sa istomišljenicima, nastavljamo konstruktivne napore da svemir ostane isključivo mirnodopski prostor - poručila je Zaharova.

(RT Balkan)

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