ZELENSKI NAJAVIO CRNU ZIMU ZA KIJEV: Nema dovoljno „Patriota“, mostovi su ugroženi, moguć odlazak stanovništva
PREDSTOJEĆA zima će biti teška za Ukrajinu, a zemlja očekuje i probleme sa prelazima preko reke Dnjepar, izjavio je Vladimir Zelenski.
- Da, ovo je teška, teška zima za ljude, i postoje ogromni izazovi sa protivvazdušnom odbranom, sa sistemima ‘patriot’, sa mostovima - odgovorio je na pitanje ukrajinskih medija o trenutnom raspoloženju u Ukrajini pred zimu.
Zelenski veruje da će ljudi početi da napuštaju Kijev ove zime usled teškoća sa kojima se grad suočava.
- Ljudi mogu, naravno, da odu (iz Kijeva). Nažalost, ovo nije prva ovakva zima - konstatovao je šef kijevskog režima.
Ranije su ukrajinski mediji izvestili da su ukrajinske poznate ličnosti počele masovno da napuštaju ukrajinsku prestonicu zbog otežanog snabdevanja strujom, vodom i grejanjem.
Kijevske vlasti su saopštile da će predstojeća zima biti teška i pozvale stanovnike da se pripreme za svaki najgori mogući scenario.
(Sputnjik)
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