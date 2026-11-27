PREDSTOJEĆA zima će biti teška za Ukrajinu, a zemlja očekuje i probleme sa prelazima preko reke Dnjepar, izjavio je Vladimir Zelenski.

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

- Da, ovo je teška, teška zima za ljude, i postoje ogromni izazovi sa protivvazdušnom odbranom, sa sistemima ‘patriot’, sa mostovima - odgovorio je na pitanje ukrajinskih medija o trenutnom raspoloženju u Ukrajini pred zimu.

Zelenski veruje da će ljudi početi da napuštaju Kijev ove zime usled teškoća sa kojima se grad suočava.

- Ljudi mogu, naravno, da odu (iz Kijeva). Nažalost, ovo nije prva ovakva zima - konstatovao je šef kijevskog režima.

Foto: AI generated/ChatGPT

Ranije su ukrajinski mediji izvestili da su ukrajinske poznate ličnosti počele masovno da napuštaju ukrajinsku prestonicu zbog otežanog snabdevanja strujom, vodom i grejanjem.

Kijevske vlasti su saopštile da će predstojeća zima biti teška i pozvale stanovnike da se pripreme za svaki najgori mogući scenario.

(Sputnjik)

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