NAJMANjE 11 osoba, među kojima ima i dece, poginulo je u saudijskom vazdušnom napadu na provinciju Taiz na jugozapadu Jemena, javila je danas novinska agencija Saba koja je pod kontrolom jemenskih pobunjenika Huta.

Ansar Allah Media Office via AP

Lokalni izvor rekao je za tu agenciju da je u napadu na grad Al-Turba, u provinciji Taiz, pogođena stambena zgrada i da su "većina" žrtava deca, prenela je Al Džazira.

Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom nije izdala saopštenje u vezi sa tim napadom.

(Tanjug)