STRAVIČAN NAPAD NA STAMBENU ZGRADU U JEMENU: U saudijskom bombardovanju poginulo najmanje 11 ljudi, većina žrtava deca
NAJMANjE 11 osoba, među kojima ima i dece, poginulo je u saudijskom vazdušnom napadu na provinciju Taiz na jugozapadu Jemena, javila je danas novinska agencija Saba koja je pod kontrolom jemenskih pobunjenika Huta.
Lokalni izvor rekao je za tu agenciju da je u napadu na grad Al-Turba, u provinciji Taiz, pogođena stambena zgrada i da su "većina" žrtava deca, prenela je Al Džazira.
Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom nije izdala saopštenje u vezi sa tim napadom.
(Tanjug)
Preporučujemo
RUSI U ŠOKU, UDAR PO TERITORIJI FEDERACIJE: Pogođen komandni centar ruske armije
27. 11. 2026. u 00:00
"Protivimo se!" Trampova administracija upozorila EU
26. 11. 2026. u 22:55
BEŽITE, SLUŠAJTE SIRENE: Alarmantno obraćanje Zelenskog naciji, 'najavio veliki ruski napad
26. 11. 2026. u 21:21
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Zbog ovog kontroverznog snimka iz GTA 6 traže zabranu igre
NAKON izlaska Grand Theft Auto VI (GTA 6), 19. novembra, javnost je podeljena zbog snimaka koji prikazuju visok stepen realizma u scenama nasilja i uznemiravanja.
25. 11. 2026. u 18:01
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
BEBA ROĐENA U SKUPŠTINI: Žena vozača predsednika parlamenta se porodila u suterenu - sveštenik nije verovao šta čuje te 1938.
POVRATAK poslanika u klupe Narodne skupštine zvanično je počeo pre nekoliko dana i to veoma burno.
25. 11. 2026. u 11:05
Komentari (0)