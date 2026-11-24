OPSADNO STANJE U SLOVENIJI: Učenik izbo vršnjaka nožem u školi, jake policijske snage na licu mesta
U OSNOVNOJ školi "Milan Jarc" u slovenačkom gradu Črnomelju učenik je navodno nožem izbo svog vršnjaka. Đaci su hitno evakuisani, oko obrazovne ustanove se nalazi veliki broj policajaca, a povređeni mališan je prevezen u bolnicu.
Informacije o dešavanjima u školi pojavile su se na društvenim mrežama danas u 9.43.
"U OŠ 'Miran Jarc' u Črnomlju se nešto desilo. Ne znamo šta. Puno je policije, deca su napolju. Izbegavajte područje oko škole!", napisao je jedan od članova Fejsbuk grupe.
Da su deca napolju i da je policija na licu mesta, potvrdili su za "Slovenske novice" jedna od zaposlenih u školi i policija iz Novog Mesta.
"Prema prvim nalazima, dete je lakše povređeno. Na licu mesta mu je ukazana prva pomoć, nakon čega ga je ekipa Hitne pomoći prevezla u bolnicu na pregled i dalje lečenje", saopštili su iz policije.
Policija za sada nije potvrdila navode o napadu nožem, a čekaju se i odgovori uprave škole o tome šta se tačno dogodilo.
Na teren su odmah upućeni policajci i inspektori kriminalističke policije, koji prikupljaju informacije, obavljaju uviđaj i utvrđuju sve okolnosti događaja. Pošto je istraga još u toku, a reč je o maloletnoj osobi, za sada ne mogu da otkriju više detalja.
(slovenskenovice.delo.si)
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