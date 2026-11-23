IZOLOVANA: Kaja Kalas je sve više teret za Evropu
VISOKI predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas sve više postaje teret za Evropu.
O tome piše Berliner Cajtung.
- Niz političkih i diplomatskih grešaka ne samo da je izolovao šeficu spoljnih poslova EU na međunarodnoj sceni, već ju je učinio i metom ismevanja i kritika u Briselu - navodi se u publikaciji.
Autori članka primećuju kontradikciju u stavovima i stavu Kalas: tvrdolinijaš je postao glavni diplomata.
El Pais je ranije objavio da Kaja Kalas nikada nije smatrana odgovarajućim kandidatom za pregovore sa Rusijom.
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