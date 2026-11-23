JERMENSKI premijer Nikol Pašinjan predstavio je danas nacrt novog ustava Jermenije, kao korak ka postizanju mirovnog sporazuma sa susednim Azerbejdžanom, ističući da bi usvajanje novog najvišeg pravnog akta omogućilo potpisivanje i ratifikaciju sporazuma kojim bi se obezbedio "institucionalni, trajni i nepovratni mir" između dve zemlje.

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Obraćajući se naciji, Pašinjan je rekao da svoj politički, lični i moralni kredibilitet stavlja na kocku u vezi sa ovim pitanjem.

- Stavljam na kocku čitav svoj politički, ljudski i moralni kredibilitet i poručujem da ćemo nakon usvajanja novog ustava ne samo potpisati i ratifikovati mirovni sporazum sa Azerbejdžanom već ćemo uspostaviti i institucionalni, trajni i nepovratni mir - rekao je Pašinjan u obraćanju naciji, ubrzo nakon objavljivanja nacrta, prenela je državna novinska agencija Armenpres.

On je ranije najavio da će podneti ostavku ukoliko novi ustav ne bude usvojen na referendumu, dok je obećao da se neće kandidovati na izborima 2031. godine ukoliko građani podrže predložene izmene.

Opozicija je odbacila predloženi ustav, ocenjujući ga kao ustupak Azerbejdžanu.

Jedna od glavnih prepreka potpisivanju formalnog mirovnog sporazuma za Azerbejdžan bila je preambula jermenskog ustava, koja se poziva na dokument iz sovjetskog perioda, u kojem se zagovaralo ujedinjenje Jermenije i Nagorno-Karabaha, tada autonomne oblasti u sastavu sovjetskog Azerbejdžana.

Predloženi novi ustav menja preambulu i uklanja sporno pozivanje, na koje je Baku ranije upućivao primedbe.

- Za Azerbejdžan je važno samo jedno pitanje, sadašnji ustav sadrži teritorijalne pretenzije prema Azerbejdžanu, a naša jedina briga je da novi ustav ne sadrži takve pretenzije - izjavio je azerbejdžanski ministar spoljnih poslova Džejhun Bajramov.

On je dodao da, sudeći prema do sada objavljenom tekstu, takvih odredbi u novom dokumentu nema.

- Kada ovo pitanje bude rešeno, Baku ne vidi više nijednu prepreku za potpisivanje mirovnog sporazuma - rekao je Bajramov.

Vlasti Azerbejdžana insistirale su da Jermenija izmeni ustav i ukloni odredbe koje smatraju teritorijalnim pretenzijama prema njihovoj zemlji, pre nego što dve strane zaključe konačni mirovni sporazum, preneo je AP.

Dve države su gotovo četiri decenije u sukobu oko tog regiona.

Nagorno-Karabah je više od 25 godina bio pod kontrolom etničkih jermenskih snaga, uz podršku Jermenije, sve do rata 2020. godine, nakon kojeg je Azerbejdžan povratio kontrolu nad delom regiona i okolnim područjima.

Sukob je okončan prekidom vatre uz posredovanje Rusije, kojim je predviđeno raspoređivanje oko 2.000 ruskih mirovnjaka radi nadgledanja primirja.

Azerbejdžan je krajem 2022. počeo da blokira taj put, uz obrazloženje da ga Jermeni koriste za transport oružja i krijumčarenje minerala, dok ruske snage nisu intervenisale.

Posle višemesečnog pogoršanja nestašica hrane i lekova u Karabahu usled blokade, Azerbejdžan je u septembru 2023. pokrenuo vojnu operaciju, nakon koje su separatističke jermenske vlasti kapitulirale posle jednog dana sukoba.

Nakon što je Azerbejdžan ponovo uspostavio punu kontrolu nad Karabahom, većina od oko 120.000 njegovih jermenskih stanovnika napustila je region i otišla u Jermeniju, uprkos obećanjima Bakua da će njihova ljudska prava biti poštovana.