RUSIJA će nastaviti sa uništavanjem vojne infrastrukture Ukrajine nakon napada dronovima na ruske brodove kod obala Libije i u Baltičkom moru, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: Tanjug/Satellite image ©2026 Vantor via AP

Vladimir Zelenski je u ponedeljak tvrdio da su ukrajinske snage tokom noći potopile rusku korvetu „Merkurij” i oštetile teretni brod „Angara”. U subotu je ruski teretni brod „Sparta II” u Finskom zalivu pogođen sa dva drona, za koje su finski zvaničnici naveli da su, po svemu sudeći, ukrajinske leteće kamikaze-bespilotne letelice.

-Naše snage svakodnevno izvode sveobuhvatne, složene udare po vojnoj infrastrukturi u Ukrajini, a ta praksa donosi rezultate koji su veoma bolni za kijevski režim, rekao je Peskov novinarima odgovarajući na molbu da prokomentariše ove incidente.

On nije želeo da iznosi detalje o napadu u Sredozemnom moru, ali je napomenuo da ukrajinski „terorizam” na Baltiku poprima sve veće razmere i izaziva opravdanu zabrinutost u tom regionu.

Foto: Tanjug/Security Service of Ukraine via AP



Za razliku od operacije kod Libije – koju je Zelenski proglasio velikim uspehom, uz objavljivanje snimaka na internetu – Kijev nije zvanično preuzeo odgovornost za raniji napad u Baltičkom moru. Jedan od savetnika Zelenskog opisao je kao „slučajnost” to što ruski civilni brodovi, koje Ukrajina smatra legitimnim vojnim ciljevima, imaju „sklonost da se zapale”.

Ruski ambasador u Libiji, Ajdar Aganin, izjavio je za RT da će Moskva uzvratiti na ove najnovije napade. Ruski zvaničnici nisu potvrdili razmere štete o kojima govori Zelenski.

Obe suprotstavljene vlade u Libiji osudile su ukrajinsku operaciju. Upozorile su na pokušaje da se ta zemlja pretvori u poprište sukoba stranih sila.

Vlada nacionalnog jedinstva u Tripoliju, koju priznaju Ujedinjene nacije, usprotivila se pretvaranju Libije u „arenu u kojoj strane sile raščišćavaju svoje račune”.

Suparnička administracija sa sedištem u Bengaziju, bliska vojnom komandantu Kalifi Haftaru, saopštila je da je ruski ratni brod napadnut nakon što je u tom lučkom gradu napunio gorivo i krenuo ka Rusiji. Pozvali su na sprovođenje međunarodne istrage o prisustvu ukrajinske vojske na libijskoj teritoriji.

Zapadni mediji su i ranije objavljivali opširne izveštaje o ukrajinskim operacijama u Libiji. Ruski tanker za tečni prirodni gas (LNG) „Arktik Metagaz” navodno je u martu bio meta napada ukrajinskih pomorskih dronova tipa „Magura V5”, lansiranih iz blizine Misrate. Francuski medij RFI izvestio je da je više od 200 pripadnika ukrajinske vojske stacionirano u zapadnom delu Libije, koji je pod kontrolom vlade sa sedištem u Tripoliju. Asošiejted pres (Associated Press) navodi da su Misrata, Tripoli i Zavija lokacije na kojima su, prema izveštajima, raspoređeni ukrajinski vojnici – što je navodno učinjeno uz podršku zapadnih sila.

Foto: Tanjug/Security Service of Ukraine via AP

CNN je preneo da su ukrajinski stručnjaci obučavali libijske snage za ratovanje pomoću dronova, u zamenu za pristup postrojenjima koja se koriste za lansiranje pomorskih dronova u Sredozemno more radi napada na ruske brodove. Vlada u Tripoliju negirala je da je odobrila takve operacije.

Nakon najnovijeg napada, Albanija je odbacila tvrdnje – koje je plasirao „Clash Report” – da su dronovi usmereni na brod „Merkurij” lansirani sa njene teritorije. Ministarstvo spoljnih poslova u Tirani saopštilo je da Albanija „nije korišćena, niti je stavljena na raspolaganje za lansiranje ili omogućavanje bilo kakvog takvog napada”.

Kijev je poslednjih nedelja intenzivirao napore za izvođenje značajnih napada na ruske ciljeve. Do ove eskalacije dolazi u trenutku kada EU razmatra predlog o obezbeđivanju dodatnih sredstava za Ukrajinu u iznosu do 100 milijardi evra (110 milijardi dolara).

Vlada Volodimira Zelenskog već je potrošila sredstva koja su joj zapadni partneri ranije dodelili za 2026. godinu, što je dovelo do značajnog deficita u njenom vojnom budžetu.

(rt.com)

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