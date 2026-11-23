UKRAJINSKI napad na luku Bengazi predstavlja kršenje suvereniteta Libije i ravan je objavi rata Tripoliju, izjavio je danas član Predsedničkog saveta Libije Musa Al Koni, optužujući Kijev za terorizam, prenela je libijska novinska agencija LANA.

Foto: Tanjug/Security Service of Ukraine via AP

Al Koni je u saopštenju istakao da teritorija Libije, njene teritorijalne vode i vitalni infrastrukturni objekti ne smeju da se koriste za izvođenje operacija ili sukobe koji mogu da ugroze bezbednost i stabilnost zemlje.

On je ukrajinsku stranu označio kao potpuno odgovornu za, kako je naveo, "terorističke akte", tvrdeći da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski javno priznao i čak se pohvalio njihovim izvođenjem.

-Odmah ćemo početi da preduzimamo sve neophodne pravne i diplomatske mere, na regionalnom i međunarodnom nivou, kako bi odgovorni za kršenje libijskog suvereniteta i ugrožavanje mira i bezbednosti bili pozvani na odgovornost, poručio je Al Koni.

On je najavio da bi Libija mogla da se obrati Međunarodnom sudu pravde, Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i drugim relevantnim međunarodnim organizacijama, kako bi zaštitila prava libijske države i njenih građana.

Al Koni je pozvao Savet bezbednosti UN da održi hitnu sednicu povodom najnovijih događaja i preduzme neophodne mere za zaustavljanje, kako je naveo, agresije, kao i da se Zelenski stavi na listu osoba povezanih sa terorizmom.

Libijske vlasti su 22. novembra saopštile da je došlo do eksplozije na ruskom brodu koji se nalazio u luci Bengaziju.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je 23. novembra izvođenje operacije ukrajinskih snaga odbrane u blizini libijske obale.

Prema njegovim tvrdnjama, ukrajinski pomorski dronovi potopili su rusku korvetu "Merkurij", zajedno sa borbenim helikopterom Ka-27 koji se nalazio na brodu, dok je ruski teretni brod MV Angara, korišćen za vojnu logistiku, takođe pogođen.

(Tanjug)

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