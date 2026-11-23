JOVIĆ U ĆIRILICI: Preponosna sam što sam bila deo Vučićevog tima
SAVETNICA za spoljnu politiku bivšeg predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, Tanja Jović gostuje na Tanjug TV u emisji Ćirilica kod Milomira Marića.
Ističe da je preponosna što je bila deo Vučićevog tima, te tvrdi da je on podigao ugled i uticaj Srbije na međunarodnoj sceni.
- Veoma je direktan u razgovorima. Nije čovek od protokola, već čovek od suštine. Uvek direktno vodi razgovore, otvoreno koliko je to moguće u diplomatskim razgovorima - kazala je ona o Vučiću.
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