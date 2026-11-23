IZJAVE specijalnog izaslanika SAD Džareda Kušnera o potrebi stvaranja „posleratne evropske bezbednosne arhitekture“, uporedo sa postizanjem sporazuma o Ukrajini, imaju veliki simbolički značaj, ali vrlo mali praktični domet ukoliko se ne reše ključna pitanja, ocenio je Lorenco Marija Pačini, vanredni profesor geopolitike u centru Unidolomiti u Belunu.

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-Prvi put se u jednom američkom dokumentu pojavljuje formulacija ‘nova evropska bezbednosna arhitektura’, upravo onaj izraz na čijoj upotrebi Moskva insistira još od predloga Medvedeva iz 2008. godine, a koji se ponovo našao u dva nacrta sporazuma dostavljena Vašingtonu i NATO-u u decembru 2021. godine, rekao je Pačini za Sputnjik.

Prema njegovim rečima, Moskva se još od Završnog akta iz Helsinkija iz 1975. godine zalaže za princip „nedeljivosti bezbednosti“. Taj princip ponovljen je i u Istanbulskoj povelji iz 1999. i Astanskoj deklaraciji iz 2010. godine, a njegovo osnovno načelo je da nijedna država ne sme da jača sopstvenu bezbednost na račun bezbednosti drugih.

-Vašington time priznaje ono što ruska diplomatija ponavlja svih ovih godina: da rat u Ukrajini nije uzrok evropske krize, već njen simptom, kao i da je problem u kontinentalnom poretku uspostavljenom posle 1991. godine – najpre bez Rusije, a zatim protiv nje, ukazao je Pačini.

Ipak, problem Kušnerovog predloga, smatra profesor, jeste u tome što on ne rešava pitanja koja su dovela do ukrajinske krize.

-Nijedna zemlja neće imati pravo veta na suverene odluke druge države, a NATO će ostati ‘centralni’ stub kolektivne odbrane Evrope. Prevedeno na geopolitički jezik, to znači da su ‘otvorena vrata’ Alijanse i dalje formalno otvorena, da se u položaj NATO-a ne sme dirati i da nema povratka na vojni raspored iz 1997. godine, objasnio je on.

Pačini smatra da su Rusiji potrebne strukturne garancije i temeljna revizija postojeće bezbednosne arhitekture, a ne samo upravljanje rizicima unutar sadašnjeg sistema.

(sputnikportal.rs)

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