NA groblju pored manastira Vozuća u opštini Zavidovići oštećeni su srpski spomenici, saopšteno je iz Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH (FBiH).

Foto: Srna

Iz Odbora su naveli da je uvidom u fotografije koje su napravljene u avgustu i septembru ove godine, a koje su dobili od osoba poreklom sa područja Vozuće, vidljivo da su u nepoznatom vremenskom intervalu oštećeni ti spomenici.

U saopštenju je navedeno da je uvidom u evidencije i skice utvrđeno da su spomenici locirani na četiri parcele koje pripadaju katastarskoj opštini Vozućica u Zavidovićima.

Uništen je i uklesani krst na novijem mermernom spomeniku i vidljivo je da je postojala namera da se uništi upotrebom sile i tupim predmetom.

Na dva kamena spomenika oštećeni su krstovi, a na jednoj od fotografija je vidljivo da je više spomenika razbijeno. Iz odbora traže od nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova za područje katastarske opštine Vozućica da sprovede istražne radnje i utvrdi kada je došlo do oštećenja spomenika i na koji način su oštećeni.