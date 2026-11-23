RUSIJA će nastaviti da postiže ciljeve Specijalne vojne operacije vojnim putem, dok Velika Britanija, Evropa i Kijev ne shvate pogubnost svoje antiruske politike, izjavila je zamenica stalnog predstavnika Rusije pri UN Ana Jevstignejeva.

Foto: Tanjug/AP/MoD Ru

-Sve dok Kijev, Brisel, London i Pariz ne shvate pogubnost svoje antiruske, konfrontacione politike, nastavićemo da ostvarujemo svoje legitimno pravo na osiguravanje bezbednosti naše zemlje, postižući ciljeve Specijalne vojne operacije vojnim putem, rekla je Jevstignejeva na sednici Saveta bezbednosti UN posvećenoj situaciji u Ukrajini.

Komentarišući ukrajinske napade na Krimski most 16-19. novembra, ona je navela da je on izveden uoči samita APEK-a, što potvrđuje da je kijevski režim odlučan u nameri da potkopa sve realne napore usmerene na rešavanje ukrajinske krize.

-(Vladimir) Zelenski čak i ne krije činjenicu da je odobrio ovu kriminalnu akciju uoči samita APEK-a. Ova taktika, koja je odavno postala njegov zaštitni znak, potvrđuje nameru da se potkopaju svi realni napori usmereni na rešavanje ukrajinske krize, objasnila je ona.

Diplomata je pozvala zapadne zemlje da prestanu da prećutkuju zločine kijevskog režima počinjene i nad ruskim državljanima i Ukrajincima.

Ona je dodala da ne nova runda eskalacije na Crnom moru izazvana potezima Kijeva.

-Nismo mi ti koji su otvorili ‘Pandorinu kutiju’. Za one sa naročito slabim pamćenjem, da podsetim: u junu ove godine, Zelenski je izdao naređenje da se započnu sistematski napadi na rusku izvoznu i civilnu energetsku infrastrukturu, uključujući naftne rafinerije, kao i na brodove na Crnom moru koji su prevozili isključivo civilni teret. Izričito je navedeno da je Oružanim snagama Ukrajine dat zadatak da nanesu štetu našoj ekonomiji. Na meti su više puta bili lučki objekti, uključujući i one u vlasništvu stranih kompanija, naglasila je diplomata.

Ona je dodala da su, prema podacima ruskog Ministarstva odbrane, „samo od jula 2026. godine, u vodama Sredozemnog, Crnog, Azovskog, Kaspijskog i Baltičkog mora više od 200 komercijalnih brodova bili meta napada kijevskog režima“.

-Letos je na desetine tankera koji su prevozili gorivo i maziva, kao i trgovački brodovi u Azovskom moru, bilo na meti bespilotnih letelica i čamaca, rekla je Jevstignejeva i dodala da je u ovim napadima ranjeno 10 mornara, a dvojica su poginula.

Prema njenim rečima, savremeni izazovi u oblasti prehrambene bezbednosti predstavljaju posledicu postupaka Ukrajinem, omogućenih osećajem svedozvoljenosti i nekažnjivosti, što je, zauzvrat, rezultat neodgovorne politike Zapada.

Jevstignejeva je navela da Rusija neće pristati na sklapanje novog prehrambenog sporazuma.

Ona je podsetila je da glavni cilj prehrambenog sporazuma, koji je istekao 17. jula 2023. godine, a koji je podrazumevao snabdevanje hranom zemalja kojima je ona potrebna, nikada nije realizovan i Zapad ga je iskoristio za izvoz žita u sopstvene zemlje.

-Štaviše, pod okriljem sporazuma zemlje NATO-a su aktivno snabdevale Kijev oružjem, naglasila je diplomata.

-Nije ostalo sumnje da mi (Rusija) nećemo pristati ni na kakav novi prehrambeni sporazum koji u praksi ne znači ništa više od šeme ‘ukrajinska hrana u zamenu za zapadno oružje’, rekla je Jevstignejeva.

Diplomata je pozvala da se ne veruje tvrdnjama zapadnih političara da sudbina najsiromašnijih zemalja sveta navodno zavisi od ukrajinskog poljoprivrednog izvoza, podsećajući da se do 70 odsto ukrajinskih poljoprivrednih proizvoda isporučuje prvenstveno Evropskoj uniji i zapadnim zemljama.

Prema njenim rečima, prave ciljeve ove inicijative izneo je sam Zelenski još u oktobru 2023. godine kada je na konferenciji za novinare održanoj nakon sastanka sa Markom Ruteom (koji je u to vreme obavljao dužnost premijera Holandije) Zelenski rekao da izvoz žitarica Kijevu obezbeđuje sredstva za jačanje državnog budžeta, iz kojeg se zatim finansira ukrajinska vojska.

(sputnikportal.rs)

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