BRITANCI PRIZNALI: Rusija ima prednost nad Ukrajinom
RUSIJA ima prednost nad Ukrajinom u udarima na velike udaljenosti i sposobna je da nanese veću štetu, piše Fajnenšel tajms.
- Ruski udari nanose razornu štetu ukrajinskoj ekonomiji i poreskoj bazi, povećavajući troškove koje će evropske zemlje morati da snose - navodi se u tekstu.
U članku se naglašava da prednost Rusije ostaje uprkos napadima Kijeva.
Tramp ne da pare?
Američki predsednik Donald Tramp je tokom konsultacija sa liderima „koalicije voljnih“ izjavio da bi bolje bilo da ulože milijarde dolara u sopstvene ekonomije, umesto da se ta sredstva troše na podršku Kijevu u ukrajinskom sukobu, izjavio je zet američkog predsednika i njegov specijalni izaslanik Džared Kušner.
- Kao što je predsednik Tramp naglasio tokom razgovora sa liderima ‘koalicije voljnih’, stotine milijardi dolara koje se trenutno troše na ovaj rat mogle bi umesto toga biti uložene u naše ekonomije kako bi se otvorila radna mesta, podstakao rast, smanjili troškovi energenata i ojačala infrastruktura - napisao je Kušner na društvenoj mreži Iks.
On je dodao da Sjedinjene Američke Države nameravaju da u narednih nekoliko nedelja razgovaraju sa Rusijom, Ukrajinom i predstavnicima evropskih zemalja o evropskoj bezbednosnoj arhitekturi nakon završetka sukoba u Ukrajini.
- Ako uspemo da razvijemo okvir sa jasnim odgovornostima, uzajamnim obavezama i pouzdanom implementacijom, to će nam dati veću uverenost da su sve strane spremne da preduzmu neophodne korake ka miru - istakao je Kušner.
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