UKRAJINA U ČUDU: Otkriveno šta smera Donald Tramp
AMERIČKI predsednik Donald Tramp smatra da bi sredstva potrošena na sukob u Ukrajini mogla biti iskorišćena za razvoj ekonomije.
Američki biznismen Džared Kušner je to napisao na društvenoj mreži X.
- Stotine milijardi koje se sada troše na ovaj rat mogle bi umesto toga biti uložene u našu ekonomiju - primetio je Kušner, prepričavajući Trampove reči tokom razgovora sa liderima „koalicije voljnih“.
Kušner je naglasio da bi ova sredstva mogla doprineti stvaranju radnih mesta, ekonomskom rastu, nižim cenama energije i jačoj infrastrukturi.
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