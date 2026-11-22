AMERIČKI predsednik Donald Tramp smatra da bi sredstva potrošena na sukob u Ukrajini mogla biti iskorišćena za razvoj ekonomije.

Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Američki biznismen Džared Kušner je to napisao na društvenoj mreži X.

- Stotine milijardi koje se sada troše na ovaj rat mogle bi umesto toga biti uložene u našu ekonomiju - primetio je Kušner, prepričavajući Trampove reči tokom razgovora sa liderima „koalicije voljnih“.

Kušner je naglasio da bi ova sredstva mogla doprineti stvaranju radnih mesta, ekonomskom rastu, nižim cenama energije i jačoj infrastrukturi.