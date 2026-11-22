NOVA GODINA, NOVI UDARI NA IRAN: Tramp najavio šta sledi čim krene 2027. godina
AMERIČKI predsednik Donald Tramp sklon je obnovi vojnih udara na Iran nakon Nove godine ukoliko dve zemlje ne postignu sporazum, prenosi televizija „Foks njuz“, pozivajući se na, kako navodi, ekskluzivne komentare šefa Bele kuće.
- Predsednik Tramp upozorava da je sklon obnovi vojnih udara na Iran nakon Nove godine ukoliko dve zemlje ne postignu sporazum - navodi se u izveštaju televizije, a prenosi RIA Novosti.
Kako se ističe, Tramp je optužio iranske pregovarače da odugovlače pregovore, a Teheran je okrivio i za eskalaciju vojnih dejstava nakon izbora u SAD.
Prema navodima „Foks njuza“, američki predsednik ocenio je da su pregovori koji su u toku besmisleni.
Istovremeno, Tramp je naglasio da Vašington i Teheran i dalje vode indirektne pregovore.
SAD i Izrael su 28. februara započeli napade na ciljeve u Iranu, na šta je Teheran odgovorio sopstvenim udarima. Iako je u sukobu došlo do zatišja, on i dalje nije rešen, a postoji rizik od obnove vojnih dejstava.
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
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