KANAL ExilenovaPlus objavio je 22. novembra 2026. godine da su bespilotne letelice koje su uništile ruski brod u pomorskoj bazi u Bengaziju u Libiji lansirane iz Albanije, čime se dovode u pitanje prethodni navodi da su poletele iz zapadne Libije.

printskrin/gugl meps/Al Jazeera English/X

U izveštaju se navodi da bi priča o lansiranju dronova sa teritorije zapadne Libije mogla da predstavlja pokušaj skretanja pažnje, koji plasiraju ukrajinski izvori, preneo je objavu telegram kanala Vor radar.

Ove tvrdnje otvaraju pitanja o verodostojnosti dosadašnjih informacija o mestu sa kojeg su bespilotne letelice lansirane.

A Russian ship has been struck in a suspected drone attack while docked at Libya’s Benghazi naval base. Reports say another drone attack has occurred on a commercial vessel flying a Maltese flag off Libya’s coast. https://t.co/NLIpgcFxIQ — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 22, 2026

Za sada nema potvrde iz drugih izvora koja bi potkrepila navode o Albaniji, pa poreklo dronova ostaje neutvrđeno.

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje