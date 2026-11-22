DRONOVI KOJI SU POGODILI RUSKI BROD U LIBIJI LANSIRANI IZ ALBANIJE? Gori Telegram nakon ove objave
KANAL ExilenovaPlus objavio je 22. novembra 2026. godine da su bespilotne letelice koje su uništile ruski brod u pomorskoj bazi u Bengaziju u Libiji lansirane iz Albanije, čime se dovode u pitanje prethodni navodi da su poletele iz zapadne Libije.
U izveštaju se navodi da bi priča o lansiranju dronova sa teritorije zapadne Libije mogla da predstavlja pokušaj skretanja pažnje, koji plasiraju ukrajinski izvori, preneo je objavu telegram kanala Vor radar.
Ove tvrdnje otvaraju pitanja o verodostojnosti dosadašnjih informacija o mestu sa kojeg su bespilotne letelice lansirane.
Za sada nema potvrde iz drugih izvora koja bi potkrepila navode o Albaniji, pa poreklo dronova ostaje neutvrđeno.
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