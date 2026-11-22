AMERIČKE vlasti su shvatile nemogućnost pobede nad Kinom, prema rečima ekonomiste Džefrija Saksa.

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On je u intervjuu za TASS napomenuo da je danas zbližavanje između Vašingtona i Pekinga sasvim moguće i poželjno, pod uslovom da se obe strane pridržavaju međusobne uzdržanosti.

- Vašington je shvatio da ne može da dobije ni trgovinski rat niti rat velikih razmera sa Kinom - naglasio je on.

Ranije je predsednik SAD Donald Tramp, nazvao Sjedinjene Američke Države, Rusiju i Kinu najmoćnijim zemljama.