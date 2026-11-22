NA PRODAJU AVION SADAMA HUSEINA: Opremljen sa konferencijskom salom i salonom za opuštanje
IRAK je oglasio prodaju dva aviona Boing 747, koji se od 1991. godine nalaze na aerodromu Tozer-Nefta u Tunisu, a jednim od njih nekada je leteo bivši irački predsednik Sadam Husein.
Letelice, koje su ponuđene po ukupnoj ceni od 1,8 miliona dolara, prebačene su iz Iraka u Tunis u januaru 1991. godine kako bi bile sklonjene na sigurno uoči Drugog zalivskog rata, ali se zbog sankcija, finansijskih sporova i nagomilanih troškova parkiranja nikada nisu vratile u Bagdad, piše portal Aerotelegraf.
Avion Boing 747SP sa oznakom YI-ALM i imenom "Al-Kadisija", proizveden 1982. godine i opremljen kao vladina letelica sa konferencijskom salom i salonom za opuštanje.
Iako avio-kompanija "Iraki ervejz" zvanično ne potvrđuje da je Husein lično koristio ovaj avion, na to ukazuju njegova luksuzna oprema i arhivske fotografije iz Londona 1983. i Moskve 1986. godine.
Drugi ponuđeni avion je putničko-teretni Boing 747-200 sa oznakom YI-AGP i kapacitetom 330 putnika.
Obe letelice prodaju se bez garancije, a kupac snosi troškove transporta, carine i poreza.
Zainteresovani ponuđači moraju da polože depozit od 180.000 dolara po avionu.
Komisija u iračkoj ambasadi u Tunisu razmatraće ponude od 21. decembra do 5. januara, dok bi prodaja trebalo da bude okončana do 7. januara 2027. godine.
Prethodni pokušaji prodaje su propali, uključujući i tender iz 2023. godine kada je Irak tražio 494.000 dolara po letelici.
Sadam Husein je vladao Irakom od 1979. do 2003. godine, kada je svrgnut u američkoj invaziji, a pogubljen je 30. decembra 2006. u Bagdadu nakon što ga je irački sud osudio na smrt zbog ubistva 148 šiita u mestu Dudžail.
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