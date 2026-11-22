PREDSEDNIK Skupštine Aleksandar Čupić izjavio je u emisji "Utisak nedelje" kod Olje Bećković da je zgradu gradio sa bivšim profesorom.

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- Meni je bilo što se toga tiče vrlo zanimljivo zato što sam odmah shvatio koji dokument imaju kod sebe kad su me pitali za pogrešan datum jer ja sam prošao kroz kompletnu dokumentaciju vezanu za tu izgradnju i svaki dokument je imao svoje neko datiranje i ja se sećam vrlo živo tih datuma. Tačno sam znao koji dokument imaju kod sebe i zašto su spekulišu - rekao je Čupić na šta je Bećković rekla: - Pa, kažite nam.

- Pa to je ugovor o zajedničkoj izgradnji sa mojim nekadašnjim profesorom. Tu pišu te neke stambene jedinice - rekao je Čupić.

ALEKSANDAR ČUPIĆ PRIZNAO: "Zgradu sam gradio zajedno sa svojim bivšim profesorom!" https://t.co/r1C5ks5wjr — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) November 22, 2026

Na pitanje Olje Bećković šta je njegov plan i kada će tačno reći, on kaže:

- Pa ja to zaista ne želim da govorim. Dakle, mi moramo da vratimo kulturu poštovanja institucija. Ako postoji institucija koja se zove Agencija za sprečavanje korupcije i ako sam ja javni funkcioner, od pre tri dana, dušan da podnesem tamo nekakvu dokumentaciju ja ću to uraditi i to će biti javno dostupan podatak.

BAHATO: ALEKSANDAR ČUPIĆ NEĆE DA OBJASNI NARODU SVOJE IMOVINSKO STANJE: "Ne želim da o tome govorim, sve ću prijaviti Agenciji za sprečavanje korupcije!" https://t.co/eCk2zYyUrg — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) November 22, 2026