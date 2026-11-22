ZVANIČNICI Vojnoobaveštajne službe Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) upozorili su prošle nedelje premijera Izraela Benjamina Netanjahua da bi napad na Iran mogao da izazove širi regionalni sukob u koji bi bili uključeni Liban, Sirija i Gaza, prenosi danas televizija "Kanal 12".

AP Photo/Majdi Mohammed

Prema navodima te televizije, upozorenje je saopšteno tokom sastanka iza zatvorenih vrata kojem su prisustvovali Netanjahu i visoki zvaničnici iz sektora odbrane.

Vojnoobaveštajna služba navodno procenjuje da bi izraelski udar mogao da "zapali više frontova", što je u suprotnosti sa navodnim očekivanjima Netanjahua da bi operacija mogla da potraje tri do pet dana.

Kanal 12 takođe navodi da nedavno upozorenje opozicionog političara Avigdora Libermana protiv napada na Iran proističe iz zabrinutosti da Netanjahu razmatra jednostrani udar bez američkog učešća ili odobrenja.

Liberman je prošle nedelje izjavio da bi svaki izraelski napad u ovom trenutku bio neopravdan.

IDF je odbio da komentariše izjave iznete na sastancima iza zatvorenih vrata.