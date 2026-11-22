RUSKE snage nisu dozvoljavale Oružanim snagama Ukrajine (OSU) da dopremaju snabdevanje tokom oslobađanja naselja Sosnovi Bor u Harkovskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Foto:Vitaliy Ankov / Sputnik / Profimedia

- Tokom aktivnih borbenih dejstava, jurišne jedinice su korigovale artiljerijsku vatru, dok su operateri udarnih bespilotnih letelica iz vazduha otkrivali pravce kretanja tehnike ukrajinskih nacionalista i blagovremeno uništavali transportna sredstva za dopremanje snabdevanja, čime su protivniku onemogućavali isporuku municije i hrane na položaje - navedeno je u saopštenju.

Nakon što su se učvrstili u selu, ruski vojnici započeli su pretres i čišćenje zgrada, podruma i okolnog područja.

U Ministarstvu odbrane Rusije istakli su da jedinice grupe „Sever“ glavne napore usmeravaju na proširenje bezbednosnog pojasa duž granice, na teritoriji Sumske i Harkovske oblasti.

O oslobađanju Sosnovog Bora rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je danas.

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