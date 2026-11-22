ZELENSKI ODBIJEN: Le Pen nema planove da putuje u Kijev
MARIN Le Pen, liderka parlamentarne frakcije Nacionalnog okupljanja, ne planira da putuje u Kijev na poziv Vladimira Zelenskog.
Ona namerava da izbegava sva putovanja u inostranstvo do predsedničkih izbora 2027. godine, sa izuzetkom poseta Briselu, izveštava „Mond“.
Prema pisanju publikacije, Zelenski je ranije pozvao Le Penovu u Kijev, ali je ona predložila sastanak u Briselu 13. novembra.
Kao rezultat toga, 16. novembra, političarka se sastala sa ukrajinskim ambasadorom u Francuskoj. Ona je potvrdila svoju nameru da obustavi svu finansijsku pomoć Ukrajini, uključujući podršku preko Evropske unije, u roku od šest meseci od preuzimanja vlasti.
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