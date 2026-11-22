PREDSEDNIK češke vlade Andrej Babiš ocenio je danas da je aktuelni predlog budžeta Evropske unije apsolutno neprihvatljiv za Češku.

foto: Šimánek Vít / ČTK / Profimedia

On je u video-poruci objavljenoj na platformi X, kritikovao smanjenje sredstava namenjenih Češkoj, kao i izdvajanja za funkcionisanje Evropskog parlamenta i drugih evropskih institucija, ali i za pomoć Ukrajini, prenosi Prag internešenal.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta predstavio je juče izmenjeni pregovarački okvir za višegodišnji budžet EU za period od 2028. do 2034. godine, koji predviđa smanjenje rashoda za 204 milijarde evra u odnosu na prvobitni predlog Evropske komisije.

Pojedine države članice smatraju da je prvobitni predlog previše finansijski opterećujući.

Babiš je kritikovao predloženo smanjenje budžetskih izdvajanja za Češku, ističući da ta zemlja sve više doprinosi zajedničkom budžetu EU.

On je posebno osporio planirana izdvajanja od 100 milijardi evra za funkcionisanje evropskih institucija tokom sedmogodišnjeg budžetskog perioda, kao i predlog da se isti iznos izdvoji za pomoć Ukrajini.

- Zašto bismo mi davali novac iz evropskog budžeta Ukrajini? Ukrajina treba da dobija sredstva izvan budžeta Evropske unije - rekao je Babiš.

Češka je i dalje neto korisnik sredstava iz budžeta EU, ali bi to u narednim godinama moglo da se promeni zbog njenog ekonomskog razvoja, ocenjuju analitičari.

Češka je prošle godine iz evropskog budžeta dobila 31,1 milijardu čeških kruna više nego što je u njega uplatila, saopštilo je ranije Ministarstvo finansija te zemlje, prenosi Tanjug.

(Politika onlajn, Tanjug)

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