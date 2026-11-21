NEMA odmora za košarkaše Crvene zvezde. Posle velike pobede u Barseloni (103:100) sledi novi izazov u ABA ligi. Rival crveno-belima je Cibona, a pred meč 9. kola je govorio trener Beograđana Ibon Navaro.

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Španski stručnjak je istakao da on i njegovi saradnici imaju malo vremena za pripremu ovog meča.

- Čeka nas gotovo identična situacija kao prethodnih neđelja, malo vremena za pripremu utakmice, gotovo bez treninga pravo iz utakmice sa Barselonom. Imali smo dupli vikend, iscrpljujući meč u "Blaugrani" sa produžetkom, ali opet moramo da poštujemo rivala, da odigramo motivisano i sa energijom. Opet, moramo da vodimo i računa da imaju nekoliko vrlo iskusnih igrača, da dolaze ovde bez ikakvog opterećenja i da su odigrali dobru utakmicu pre nekoliko dana... - rekao je Navaro.

U timu na ovom susretu bi trebalo da bude Vojin Medarević koji dobija priliku u ABA ligi.

- Cibona dolazi u Beograd nakon odlične utakmice u Zagrebu sa francuskim timom. Pobedili su i Galatasaraj, imaju aktivan učinak u ABA ligi i šansu da se bore za jedno od prva četiri mesta. Iskusni su, znaju da igraju, imaju i nekoliko dobrih stranaca, poput Gila, i moraćemo da se fokusiramo maksimalno na ovaj meč i uz podršku naših navijača dođemo do bodova - istakao je centar crveno-belih.

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Cibona igra se u nedelju od 13 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić".

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