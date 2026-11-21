Španski trener izjavio je da se odgovornost za stanje u srpskom fudbalu ne može svaliti samo na selektora Veljka Paunovića ili igrače, već da se uzroci moraju tražiti u celokupnom sistemu, počevši od rada sa mlađim kategorijama.

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Trener Crvene zvezde Albert Rijera govorio je o reprezentaciji Srbije nakon utakmice crveno-belih sa Radnikom iz Surdulice.

Na pitanje da li je pratio nastupe „orlova“ u Ligi nacija i razočaranje javnosti zbog njihovih rezultata, Rijera je istakao da treneri ne mogu sami da rešavaju probleme na terenu.

- Moram reći da mi treneri ne igramo na terenu. Istina je da su treneri veoma važni, ali mi ne igramo. Na kraju krajeva, potrebni su vam igrači. Kao što sam mnogo puta rekao: možete imati dobar plan i dobre ideje, ali igrači su ti koji to moraju da sprovedu u delo, koji moraju da izvrše zadatak. A to je ono što trenutno imamo na raspolaganju. To je ono što Srbija trenutno ima. Takva je ova generacija. Nisam ovde da bilo koga kritikujem - rekao je Rijera.

Posebno je ukazao na značaj rada u fudbalskim akademijama, navodeći Španiju kao primer sistema u kojem mlađe kategorije prate principe rada prvog tima.

- U Španiji je metodologija takva da sve akademije, od 11 do 21 godine, rade potpuno isto kao i prvi tim. Tako igrači mogu da budu spremni. To je jedan od obaveznih principa koje primenjujemo u Španiji, i mislim da to mnogo pomaže.

Rijera je naglasio da se sličan pristup mora primeniti i kada je reč o analizi rezultata reprezentacije.

- Ne možemo upirati prstom samo u trenera, taktiku, sistem, jednog ili dva igrača, ili se pitati zašto je baš taj igrač došao. Nije stvar samo u tome. Iza svega toga stoji nešto drugo. Tu su akademije, način rada, savezi... Svako mora da doprinese, da napravi korak napred i kaže: 'I ovo je moja odgovornost'. Jer, tako je i danas. Ako pobedimo, zasluga nije samo trenerova. Ako izgubimo, krivica nije samo trenerova. Tu su i igrači, klub, organizacija. Mnogo je tu faktora - poručio je Rijera.

Govoreći o Paunoviću, španski stručnjak imao je reči hvale za selektora Srbije, ali je istovremeno podvukao da se rešenje ne može očekivati od jednog čoveka.

- Reprezentacija Srbije trenutno nije u najboljem položaju. Šta, dakle, možemo da učinimo? Reći ću vam sasvim iskreno: prihvatite situaciju. Jer, tek kada prihvatimo realno stanje, možemo da napredujemo. Ako samo govorimo ili razmišljamo negativno, mislim da će biti još gore. Tako postajemo još više blokirani, usmereni samo na negativne misli. A poenta je u pronalaženju rešenja - rekao je trener crveno-belih.

Na kraju je posebno izdvojio Paunovića, za koga smatra da poseduje kvalitet da vodi reprezentaciju, ali je ponovio da odgovornost mora biti zajednička.

- Trener Paunović ima fantastične ideje, uživa veliki ugled i odličan je stručnjak. Ali, ne možemo svu odgovornost svaliti na samo jednu osobu. Dakle, radi se o nečemu višem. Isto kao što ćemo jednog dana ovde (u Zvezdi) izgubiti neku utakmicu. Naravno da ću tada ja snositi odgovornost, ali nisam jedini. Iza trenera stoje igrači i klub, što je važno. Zato, hajde da razmišljamo o rešenjima, hajde da razmišljamo o predstojećem prelaznom roku. Za mene je to najvažnija stvar - zaključio je Rijera.