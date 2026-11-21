PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem "Pronađi me" usled nestanka sedamnaestogodišnjeg Andreja Davidovića iz Zemuna, lica sa posebnim potrebama, koji se danas oko 11.30 časova udaljio od kuće u Bačkoj ulici i nije se vratio.

Foto: Novosti

Andrej ima autizam i ne govori, visine je oko 165-170 centimetara, srednje telesne konstitucije, svetlo smeđe kratke kose, plavih očiju, nosi ortopedsku cipelu, na sebi je imao crnu jaknu sa kapuljačom, trenerku tamne boje i teget cipele.

Policiji je nestanak prijavila majka dečaka, danas oko 12.35 časova.

Foto: Printscreen

Ukoliko ste primetili Andreja i imate neke informacije o njegovom kretanju javite policiji na 192 ili na broj 0643907242.

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