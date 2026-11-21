NESTAO DEČAK ANDREJ U BEOGRADU: Poslednji put viđen na Banjici
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem "Pronađi me" usled nestanka sedamnaestogodišnjeg Andreja Davidovića iz Zemuna, lica sa posebnim potrebama, koji se danas oko 11.30 časova udaljio od kuće u Bačkoj ulici i nije se vratio.
Andrej ima autizam i ne govori, visine je oko 165-170 centimetara, srednje telesne konstitucije, svetlo smeđe kratke kose, plavih očiju, nosi ortopedsku cipelu, na sebi je imao crnu jaknu sa kapuljačom, trenerku tamne boje i teget cipele.
Policiji je nestanak prijavila majka dečaka, danas oko 12.35 časova.
Ukoliko ste primetili Andreja i imate neke informacije o njegovom kretanju javite policiji na 192 ili na broj 0643907242.
Uskoro opširnije
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