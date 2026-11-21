ORUŽANE snage Rusije su tokom prethodna 24 časa izvele napade na mesta proizvodnje i skladištenja bespilotnih letelica i bespilotnih čamaca, kao i na vojne aerodrome ukrajinske vojske, saopštilo je u subotu Ministarstvo odbrane Rusije.

Foto: Tanjuf AP Photo/Danylo Antoniuk

Oružane snage Rusije su tokom prethodna 24 časa izvele napade na mesta proizvodnje i skladištenja bespilotnih letelica i bespilotnih čamaca, kao i na vojne aerodrome ukrajinske vojske, saopštilo je u subotu Ministarstvo odbrane Rusije.

- Operativno-taktička avijacija, udarne bespilotne letelice, raketne jedinice i artiljerija grupacija snaga Oružanih snaga Ruske Federacije pogodile su mesta proizvodnje i skladištenja bespilotnih letelica i bespilotnih čamaca, kao i vojne aerodrome - navodi se u saopštenju.

Pored toga, pogođeni su i objekti energetske i transportne infrastrukture koji se koriste u interesu Oružanih snaga Ukrajine (VSU).

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