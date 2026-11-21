OSVETA ZA KRIMSKI MOST: Rusi prave haos po Ukrajini - Uništena skladišta, letilice, čamci
ORUŽANE snage Rusije su tokom prethodna 24 časa izvele napade na mesta proizvodnje i skladištenja bespilotnih letelica i bespilotnih čamaca, kao i na vojne aerodrome ukrajinske vojske, saopštilo je u subotu Ministarstvo odbrane Rusije.
Oružane snage Rusije su tokom prethodna 24 časa izvele napade na mesta proizvodnje i skladištenja bespilotnih letelica i bespilotnih čamaca, kao i na vojne aerodrome ukrajinske vojske, saopštilo je u subotu Ministarstvo odbrane Rusije.
- Operativno-taktička avijacija, udarne bespilotne letelice, raketne jedinice i artiljerija grupacija snaga Oružanih snaga Ruske Federacije pogodile su mesta proizvodnje i skladištenja bespilotnih letelica i bespilotnih čamaca, kao i vojne aerodrome - navodi se u saopštenju.
Pored toga, pogođeni su i objekti energetske i transportne infrastrukture koji se koriste u interesu Oružanih snaga Ukrajine (VSU).
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