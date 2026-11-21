RUTE PRETI RUSIJI: NATO će braniti svaki pedalj poljske teritorije
GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je danas da će Alijansa braniti "svaki pedalj poljske teritorije", nakon što su ruski objekti povredili poljski vazdušni prostor u noći između četvrtka i petka, ocenivši da je reč o opasnom incidentu.
Rute je, tokom posete Varšavai, rekao da je povodom incidenta razgovarao sa poljskim premijerom Donaldom Tuskom i predsednikom Karolom Navrockim i istakao da je neophodno precizno utvrditi šta se dogodilo.
-Poljska je snažan saveznik, imate odlične oružane snage, a sada moramo tačno da utvrdimo šta se dogodilo. Vrhovni komandant savezničkih snaga NATO u Evropi učiniće sve kako bi utvrdio gde postoje pretnje našem sistemu odvraćanja i odbrane, da bismo, ukoliko bude potrebno, mogli da uvedemo određene promene, rekao je Rute, prenosi PAP.
On je, odgovarajući na pitanje da li bi sličan incident mogao da se ponovi, naveo da to ne može da predvidi, ali je ponovio da NATO garantuje odbranu celokupne poljske teritorije.
Rute je govorio i o planovima za uspostavljanje stalne baze američkih trupa u Poljskoj, navodeći da je to pitanje o kojem odlučuju Varšava i Vašington, kao i da je u toku preispitivanje rasporeda američkih snaga širom Evrope, ali da svi detalji ne mogu biti javno dostupni.
Poljski ministar odbrane i potpredsednik vlade Vladislav Kosinjak-Kamiš saopštio je da je u petak došlo do pada objekata na tri lokacije - u Molodiču i Rudniku nad Sanem, u Podkarpatskom vojvodstvu, kao i u Novom Lipovcu, u Lublinskom vojvodstvu.
Prema njegovim rečima, u dva slučaja reč je o raketama, a u trećem o mlaznom dronu.
U incidentima niko nije povređen, niti je pričinjena šteta na infrastrukturi, uključujući kritičnu infrastrukturu.
Stalno predstavništvo Poljske pri NATO saopštilo je ranije da će u ponedeljak u sedištu Alijanse u Briselu biti održan sastanak Severnoatlantskog saveta, na kojem će jedna od glavnih tema biti povreda poljskog vazdušnog prostora ruskim raketama.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić
Preporučujemo
RUSKE RAKETE PALE U POLjSKU, JEDNA EKSPLODIRALA: Tusk optužio Moskvu za nameran incident
20. 11. 2026. u 14:41
TAJANSTVENI POZIV IZ MOSKVE: Kremlj ne otkriva koji evropski zvaničnici dolaze na razgovore
19. 11. 2026. u 21:00
JASNA PORUKA IZ VAŠINGTONA: Tramp otkrio pod kojim uslovom odlučuje o Ukrajini
19. 11. 2026. u 20:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
"To mora da je Albanac - uvek prilazi s leđa!" (VIDEO)
BELGIJSKI premijer se nije ni okrenuo, već je odmah prokomentarisao situaciju.
20. 11. 2026. u 16:21 >> 16:30
Komentari (0)