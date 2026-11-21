GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je danas da će Alijansa braniti "svaki pedalj poljske teritorije", nakon što su ruski objekti povredili poljski vazdušni prostor u noći između četvrtka i petka, ocenivši da je reč o opasnom incidentu.

Foto: AP Photo/Hussein Malla

Rute je, tokom posete Varšavai, rekao da je povodom incidenta razgovarao sa poljskim premijerom Donaldom Tuskom i predsednikom Karolom Navrockim i istakao da je neophodno precizno utvrditi šta se dogodilo.

-Poljska je snažan saveznik, imate odlične oružane snage, a sada moramo tačno da utvrdimo šta se dogodilo. Vrhovni komandant savezničkih snaga NATO u Evropi učiniće sve kako bi utvrdio gde postoje pretnje našem sistemu odvraćanja i odbrane, da bismo, ukoliko bude potrebno, mogli da uvedemo određene promene, rekao je Rute, prenosi PAP.

On je, odgovarajući na pitanje da li bi sličan incident mogao da se ponovi, naveo da to ne može da predvidi, ali je ponovio da NATO garantuje odbranu celokupne poljske teritorije.

Rute je govorio i o planovima za uspostavljanje stalne baze američkih trupa u Poljskoj, navodeći da je to pitanje o kojem odlučuju Varšava i Vašington, kao i da je u toku preispitivanje rasporeda američkih snaga širom Evrope, ali da svi detalji ne mogu biti javno dostupni.

Poljski ministar odbrane i potpredsednik vlade Vladislav Kosinjak-Kamiš saopštio je da je u petak došlo do pada objekata na tri lokacije - u Molodiču i Rudniku nad Sanem, u Podkarpatskom vojvodstvu, kao i u Novom Lipovcu, u Lublinskom vojvodstvu.

Prema njegovim rečima, u dva slučaja reč je o raketama, a u trećem o mlaznom dronu.

U incidentima niko nije povređen, niti je pričinjena šteta na infrastrukturi, uključujući kritičnu infrastrukturu.

Stalno predstavništvo Poljske pri NATO saopštilo je ranije da će u ponedeljak u sedištu Alijanse u Briselu biti održan sastanak Severnoatlantskog saveta, na kojem će jedna od glavnih tema biti povreda poljskog vazdušnog prostora ruskim raketama.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić