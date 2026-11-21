KADETSKI fudbalski reprezentativac Srbije Tadija Samardžić izjavio je u Dohi da će njegovom timu dosta značiti pobeda protiv Hondurasa na startu Svetskog prvenstva (U17), koje se održava u Kataru.

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"Orlići" su trijumfovali sa 2:0 u prvoj utakmici grupe L na planetarnoj smotri, a oba gola postigao je igrač Bilefelda. On proglašen za igrača utakmice.

- Osećamo se neverovatno. Nisam ovo očekivao. Da postignem dva gola i pomognem reprezentaciji da pobedi, ne znam šta bih više poželeo. Mnogo će nam ovo značiti u nastavku turnira. Samo da nastavimo kao tim i biće ovo dobar turnir za nas. Drago mi je i zbog navijača, moje porodice koja je bila uz mene. Hvala svima što su došli da budu uz nas - rekao je Samardžić, preneo je zvanični sajt FSS.

U drugoj utakmici prvog kola grupe L, selekcija Kolumbije je savladala Japan rezultatom 2:1.

Druga runda u ovoj grupi na programu je 24. novembra, a sastaće se: Japan - Srbija i Kolumbija - Honduras.

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