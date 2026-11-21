Junak Srbije oduševljen: Nisam ovo očekivao, drago mi je i zbog navijača
KADETSKI fudbalski reprezentativac Srbije Tadija Samardžić izjavio je u Dohi da će njegovom timu dosta značiti pobeda protiv Hondurasa na startu Svetskog prvenstva (U17), koje se održava u Kataru.
"Orlići" su trijumfovali sa 2:0 u prvoj utakmici grupe L na planetarnoj smotri, a oba gola postigao je igrač Bilefelda. On proglašen za igrača utakmice.
- Osećamo se neverovatno. Nisam ovo očekivao. Da postignem dva gola i pomognem reprezentaciji da pobedi, ne znam šta bih više poželeo. Mnogo će nam ovo značiti u nastavku turnira. Samo da nastavimo kao tim i biće ovo dobar turnir za nas. Drago mi je i zbog navijača, moje porodice koja je bila uz mene. Hvala svima što su došli da budu uz nas - rekao je Samardžić, preneo je zvanični sajt FSS.
U drugoj utakmici prvog kola grupe L, selekcija Kolumbije je savladala Japan rezultatom 2:1.
Druga runda u ovoj grupi na programu je 24. novembra, a sastaće se: Japan - Srbija i Kolumbija - Honduras.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
Legenda srpskog fudbala ušla u svlačionicu „orlića“ i održala govor za pamćenje!
21. 11. 2026. u 17:08
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Da li je ovo moguće? Imamo kandidata za najneverovatniji autogol u istoriji fudbala (VIDEO)
Defanzivac Porta Fransisko Moura doživeo je pravu noćnu moru na utakmici protiv Paredesa u četvrtom kolu Kupa Portugala, pošto je postigao jedan od najneverovatnijih autogolova koji su ikada viđeni u istoriji fudbala.
21. 11. 2026. u 11:11
"Za mene je neverovatno da odigramo nerešeno i da to ne bude smak sveta!" Aleksandar Stanojević pred meč IMT - Partizan
Trener crno-belih Aleksandar Stanojević održao je konferenciju za medije uoči meča IMT - Partizan.
21. 11. 2026. u 12:48
"To mora da je Albanac - uvek prilazi s leđa!" (VIDEO)
BELGIJSKI premijer se nije ni okrenuo, već je odmah prokomentarisao situaciju.
20. 11. 2026. u 16:21 >> 16:30
Komentari (0)