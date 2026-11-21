PORUKA IZ MOSKVE: Dmitrijev otkriva šta zajednički brane Putin i Tramp!
PREDSEDNICI Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp zastupaju tradicionalne vrednosti, izjavio je specijalni izaslanik ruskog lidera za ekonomsko-investicionu saradnju Kiril Dmitrijev.
-Predsednici Putin i Tramp zastupaju tradicionalne civilizacijske vrednosti – veru, porodicu, suverenitet, čvrste granice, kao i red i zakon – suprotstavljajući se otvorenim granicama, politici blagonaklonoj prema kriminalu i destruktivnoj, antireligijskoj ’vouk‘ ideologiji, napisao je on na društvenoj mreži Iks.
Dmitrijev je ovaj sukob uporedio sa borbom između svetlosti i tame.
Putin je u četvrtak na konferenciji za novinare na kraju posete Kini rekao da da on i Tramp dele slične pristupe kada je reč o civilizacijskim vrednostima.
(sputnikportal.rs)
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