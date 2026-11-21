IRANSKI Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da su dva tankera za prevoz nafte naletela na mine u Ormuskom moreuzu, dok je britanska bezbednosna agencija Pomorske trgovinske operacije (UKMTO) saopštila da su dva tankera u tom području pogođena nepoznatim projektilima.

Foto: AI/Grok

-Sinoć i rano jutros zabeležen je sudar tankera za prevoz nafte sa morskim minama u južnom regionu Ormuskog moreuza. Ovi događaji su se dogodili nakon što je američka vojska, koristeći nekoliko svojih aviona, pokušala da stvori uslove za prelazak više brodova preko Ormuskog moreuza i krijumčarenje goriva, navodi se u saopštenju koje prenosi Al Džazira.

IRGC navodi da se prvi incident dogodio u blizini luke Hasab, a da se drugi dogodio nekoliko kilometara od obale ostrva Ganem.

U saopštenju se dodaje i da su snage IRGC u zoru oborile američki dron MQ-9, "koji je izvršavao misije vazdušne zaštite brodova koji su narušavali prolaz zapadno od Ormuskog moreuza".

Nritanska bezbednosna agencija Pomorske trgovinske operacije (UKMTO) saopštila je ranije danas da je jedan tanker koji je napuštao Ormuski moreuz pogođen u krmu nepoznatim projektilom, oko 11 nautičkih milja severno od grada Hasaba u Omanu, prenosi Rojters.

UKMTO je naveo da se dogodio još jedan incident u kojem je tanker pogođen nepoznatim projektilom u predelu mašinskog odeljenja, 17 nautičkih milja istočno od Hasaba, koji se nalazi na poluostrvu Musandam u Omanu, na samom ulazu u Ormuski moreuz.

Kako je saopšteno, u oba incidenta nije bilo ljudskih žrtava, dok je uticaj na životnu sredinu za sada nepoznat.

(Tanjug)

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