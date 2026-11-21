VREME je za evroligaški derbi u ABA ligi.

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Partizan i Dubai će odigrati dve utakmice u četiri dana. Pred meč u regionalnom takmičenju oglasio se trener crno-belih Đoan Penjaroja.

- Očekuje nas važna utakmica. Dubai je vrlo dobra ekipa koja ima dobar potencijal, takođe imaju i odličnog trenera. U ovom trenutku, pobedili su sve utakmice u ABA ligi, tako da znamo da moramo da odigramo dobru utakmicu, ako želimo da dođemo do pobede. Imaju dugačak sastav i dosta iskusnih igrača. Nakon 48 sati igrati novu utakmicu sigurno nije lako, ali naravno da želimo da se takmičimo i da dođemo do trijumfa sutra, uz podršku naših navijača - rekao je španski stručnjak, koji je ove subote produžio ugovor sa klubom iz Humske.

O susretu je govorio i najbolji košarkaš Partizana Karlik Džons.

- Dolazi nam dobar tim, veoma eksplozivan u napadu. Ali, mislim da smo mi odlični u odbrani, tako da je naš zadatak da usporimo njihovo poentiranje i da nastavimo ono što smo do sada radili. Izuzetno dobro delimo loptu i mislim da verujemo jedni drugima da ćemo pogoditi otvorene šuteve. To je ono što ćemo raditi i držaćemo se plana igre - zaključio je plejmejker crno-belih.

Podsetimo, utakmica Partizan - Dubai igra se u nedelju od 19.30.

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