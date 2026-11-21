IRANSKA vojska saopštila je danas da je njen sistem protivvazdušne odbrane pogodio američki borbeni avion F-16 iznad Persijskog zaliva, nakon čega je letelica bila prinuđena da prekine misiju i prinudno sleti na obližnji aerodrom.

Foto: Unsplash Edoardo Bortoli

Prema saopštenju iranske vojske, raketa je ispaljena juče, a američki avion je u napadu pretrpeo oštećenja, navodi Al Džazira.

Iranski državni mediji preneli su ove navode objavljujući i snimak za koji navode da prikazuje incident.

BREAKING: Iran Damages US F-16 Fighter Jet Over Persian Gulf Iran’s Army says it targeted an American F-16C fighter jet on November 20 as the aircraft attempted to violate Iranian airspace. According to the Iranian military, a surface-to-air missile equipped with a proximity fuze detonated near the aircraft, damaging it and forcing the pilot to make an emergency landing in the United Arab Emirates. — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) November 21, 2026

Američka vojska za sada nije potvrdila navode iranske strane.

Portparol iranske vojske istovremeno je izjavio da su vojne sposobnosti Irana sada veće nego ranije i upozorio da će svaki napad biti dočekan "momentalnim, efikasnim i odlučnim odgovorom".

On je takođe naveo da iranske snage kontrolišu Ormuski moreuz i ocenio da Sjedinjene Američke Države neće moći da preuzmu kontrolu nad tim strateški važnim plovnim putem neprijateljskim postupcima.

-Sjedinjene Američke Države nemaju drugog izbora osim da prihvate naše razumne i zakonite uslove, rekao je portparol.

(Tanjug)

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