HAOS IZNAD PERSIJSKOG ZALIVA: Iran tvrdi da je pogođen američki lovac F-16!
IRANSKA vojska saopštila je danas da je njen sistem protivvazdušne odbrane pogodio američki borbeni avion F-16 iznad Persijskog zaliva, nakon čega je letelica bila prinuđena da prekine misiju i prinudno sleti na obližnji aerodrom.
Prema saopštenju iranske vojske, raketa je ispaljena juče, a američki avion je u napadu pretrpeo oštećenja, navodi Al Džazira.
Iranski državni mediji preneli su ove navode objavljujući i snimak za koji navode da prikazuje incident.
Američka vojska za sada nije potvrdila navode iranske strane.
Portparol iranske vojske istovremeno je izjavio da su vojne sposobnosti Irana sada veće nego ranije i upozorio da će svaki napad biti dočekan "momentalnim, efikasnim i odlučnim odgovorom".
On je takođe naveo da iranske snage kontrolišu Ormuski moreuz i ocenio da Sjedinjene Američke Države neće moći da preuzmu kontrolu nad tim strateški važnim plovnim putem neprijateljskim postupcima.
-Sjedinjene Američke Države nemaju drugog izbora osim da prihvate naše razumne i zakonite uslove, rekao je portparol.
(Tanjug)
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