AKO budete glasali za mene, nećemo ratovati protiv Rusije, poručio je biračima kandidat na predsedničkim izborima u Francuskoj Žan-Lik Melanšon.

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- Kakva je to uopšte priča? To je neozbiljno. Da li planiramo da idemo u rat? Naravno da ne! Nećemo ratovati sa Rusijom - rekao je Melanšon.

Kako je dodao, birači imaju pravo da podrže i one koji su za tu opciju, ali on tako nešto neće preduzeti.

Isto tako, dodao je, nećemo ratovati ni s Kinom.

- Nikada! Nećemo ratovati s Kinom. A svakako ne zbog Tajvana! - zaključio je francuski političar.

Predsednički izbori u Francuskoj biće održani u aprilu sledeće godine.

(Sputnjik)

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