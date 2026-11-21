FRANCUSKI POLITIČAR: Ako glasate za mene nećemo ratovati sa Rusijom i Kinom!
AKO budete glasali za mene, nećemo ratovati protiv Rusije, poručio je biračima kandidat na predsedničkim izborima u Francuskoj Žan-Lik Melanšon.
- Kakva je to uopšte priča? To je neozbiljno. Da li planiramo da idemo u rat? Naravno da ne! Nećemo ratovati sa Rusijom - rekao je Melanšon.
Kako je dodao, birači imaju pravo da podrže i one koji su za tu opciju, ali on tako nešto neće preduzeti.
Isto tako, dodao je, nećemo ratovati ni s Kinom.
- Nikada! Nećemo ratovati s Kinom. A svakako ne zbog Tajvana! - zaključio je francuski političar.
Predsednički izbori u Francuskoj biće održani u aprilu sledeće godine.
(Sputnjik)
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