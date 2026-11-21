JOŠ JEDAN ISPAD RUSOFOBIJE U BRISELU: Ursula bez dokaza optužila Moskvu za atentat na ukrajinskog državljanina u Danskoj
PREDSEDNICA Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen izjavila je danas da Evropska unija pruža punu podršku Danskoj i oštro osuđuje atentat na američko-ukrajinskog državljanina u Danskoj, za koji se sumnja da su ga organizovale ruske obaveštajne službe.
- Ovo je bio napad na tlu Evropske unije i to je neprihvatljivo. Pružamo punu podršku Danskoj, kao i svim državama članicama koje su meta ruskih hibridnih napada - napisala je Fon der Lajen u objavi na platformi X.
Fon der Lajen je navela da će EU uskoro predložiti novu evropsku bezbednosnu strategiju radi jačanja pripravnosti i sposobnosti odvraćanja.
- Ruske hibridne pretnje postaju sve manje hibridne, a sve više stvarne. Imamo na raspolaganju sredstva za delovanje. Od timova za brzo reagovanje do sankcija protiv odgovornih - navela je Fon der Lajen.
Rekla je da ako Rusija namerava da oslabi podršku EU Ukrajini, postići će upravo suprotno.
- Naša odlučnost biće još snažnija - navela je Fon der Lajen.
Šef danske obaveštajne službe PET Rasmus Kifer-Kristensen izneo je u petak tvrdnju da je ruska obaveštajna služba planirala ubistvo američko-ukrajinskog repera Alberta Vasiljeva, poznatog kao Kijevstoner.
On je na konferenciji za medije rekao da je to isključivo jasna procena PET-a, preneo je danski portal "Politiken".
Šef PET-a navodi da su ruske obaveštajne službe spremne i sposobne da izvrše atentate u Danskoj i da to predstavlja izraz pojačane pretnje od Rusije.
Kifer-Kristensen je podsetio da je Rusija javno optužila Kijevstonera da je umešan u šverc dronova za korišćenje u ukrajinskim napadima i ocenio da je pokušaj ubistva Kijevstonera deo šireg ruskog hibridnog rata u Evropi.
Dvojica Danaca osumnjičena su da ih je ruska obaveštajna služba angažovala da izvrše atentat na ukrajinskog repera Kijvstounera, a njihovu navodu zaveru osujetila je policija kada je 25. septembra uhapsila dvojicu muškaraca neposredno pre koncerta, koji je potom otkazan, prenosi danski javni servis DR.
Oba muškarca negirala su krivicu tokom saslušanja pred sudom. Ruska ambasada u Kopenhagenu saopštila je u petak da optužbe nisu potkrepljene dokazima.
(Tanjug)
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