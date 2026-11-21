PREDSEDNICA Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen izjavila je danas da Evropska unija pruža punu podršku Danskoj i oštro osuđuje atentat na američko-ukrajinskog državljanina u Danskoj, za koji se sumnja da su ga organizovale ruske obaveštajne službe.

Foto: Monasse Thierry/ANDBZ/ABACA / Abaca Press / Profimedia

- Ovo je bio napad na tlu Evropske unije i to je neprihvatljivo. Pružamo punu podršku Danskoj, kao i svim državama članicama koje su meta ruskih hibridnih napada - napisala je Fon der Lajen u objavi na platformi X.

I strongly condemn the assassination attempt against a US-Ukrainian citizen in Denmark, orchestrated by Russian intelligence services. This was an attack on EU soil. And it is unacceptable. We stand in full solidarity with Denmark. And with all Member States targeted by Russian hybrid attacks. An attack against one of us is an attack against our Union. Russia’s hybrid threats are becoming less and less hybrid, and more and more real. We have the tools to act. From rapid response teams to sanctions against those responsible. And soon, we will propose a new European Security Strategy to reinforce our preparedness and deterrence. And let me be clear: if Russia intends to weaken our support for Ukraine, it will achieve the exact opposite. Our resolve will only grow stronger. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 21, 2026

Fon der Lajen je navela da će EU uskoro predložiti novu evropsku bezbednosnu strategiju radi jačanja pripravnosti i sposobnosti odvraćanja.

- Ruske hibridne pretnje postaju sve manje hibridne, a sve više stvarne. Imamo na raspolaganju sredstva za delovanje. Od timova za brzo reagovanje do sankcija protiv odgovornih - navela je Fon der Lajen.

Rekla je da ako Rusija namerava da oslabi podršku EU Ukrajini, postići će upravo suprotno.

- Naša odlučnost biće još snažnija - navela je Fon der Lajen.

Šef danske obaveštajne službe PET Rasmus Kifer-Kristensen izneo je u petak tvrdnju da je ruska obaveštajna služba planirala ubistvo američko-ukrajinskog repera Alberta Vasiljeva, poznatog kao Kijevstoner.

On je na konferenciji za medije rekao da je to isključivo jasna procena PET-a, preneo je danski portal "Politiken".

Šef PET-a navodi da su ruske obaveštajne službe spremne i sposobne da izvrše atentate u Danskoj i da to predstavlja izraz pojačane pretnje od Rusije.

Kifer-Kristensen je podsetio da je Rusija javno optužila Kijevstonera da je umešan u šverc dronova za korišćenje u ukrajinskim napadima i ocenio da je pokušaj ubistva Kijevstonera deo šireg ruskog hibridnog rata u Evropi.

Dvojica Danaca osumnjičena su da ih je ruska obaveštajna služba angažovala da izvrše atentat na ukrajinskog repera Kijvstounera, a njihovu navodu zaveru osujetila je policija kada je 25. septembra uhapsila dvojicu muškaraca neposredno pre koncerta, koji je potom otkazan, prenosi danski javni servis DR.

Oba muškarca negirala su krivicu tokom saslušanja pred sudom. Ruska ambasada u Kopenhagenu saopštila je u petak da optužbe nisu potkrepljene dokazima.

(Tanjug)

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