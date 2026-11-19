DNEVNI HOROSKOP ZA PETAK, 20. NOVEMBAR: Ovan pred važnom odlukom, Blizanci šire krug prijatelja, Jarac u sukobu sa članovima porodice
SAZNAJTE šta vas u petak, 20. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Mesec prelazi preko Neptuna i Saturna, planeta oprečnog dejstva, u vašem znaku čineći vas spremnim da se oslobodite svega onoga što vas usporava. Možete se naći pred važnom odlukom kada je reč o poziciji na poslu.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Konjunkcija Neptuna, planete intuicije, i Meseca u kući podsvesti donosi vam potrebu za usporavanjem tempa. Ipak, neka vam to ne bude izgovor da odlažete ostvarivanje vaših planova. Uvodite zdravije navike.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Sa Mesecom u Ovnu, znaku u koji pada vaša 11. kuća, ulazite u nove društvene krugove, pravite dugoročne planove i povezujete se sa osobama koje razmišljaju kao vi. Biće vam jasno ko je tu da vas podrži, a ko da vas ometa.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Vaš vladalac Mesec ulazi u vašu kuću karijere, ambicija i statusa pa vaše liderske sposobnosti mogu doći do punog izražaja. Rasprave sa autoritetima. Promene na radnom mestu ili prilika za napredovanje na poslu.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Mesec u devetoj kući podstiče vašu potrebu za bekstvom od dosadne svakodnevice i želju za širenjem znanja, putovanjima i povezivanjem sa osobama iz drugih sredina. Uspeh u rešavanju pravnih pitanja ili na polaganju ispita.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Ulazak Meseca, vladaoca vaših finansija, u kuću novca, upozorava na neplanirane troškove. Usredsređeni ste na rešavanje važnih pitanja, posebno na zajedničke finansije sa partnerom, podelu imovine, kredit, alimentaciju.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Sa Mesecom u kući braka i partnerstva fokusirani ste na partnerske odnose i rešavanje pravnih pitanja. Nesporazumi, rasprave i sukobi sa voljenom osobom, moguć i razvod ili raskid. Čuvajte se skandala u javnosti.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Preuzeli ste na sebe previše tuđih obaveza i potreban vam je odmor. Naglašena kuća posla i zdravlja u koju ulazi i Mesec stavlja naglasak na radno okruženje, fizičko zdravlje i svakodnevne navike. Menjate način ishrane i uvodite zdravije navike.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
Mesec prelazi preko vašeg vladaoca Neptuna u kući emotivnog života donoseći slobodnima priliku za ulazak u novu vezu. Šansa za uspeh i uvećanje prihoda u umetnosti, samostalnoj delatnosti ili privatnom biznisu. Povratak staroj ideji.
Jarac (21. 12 - 21. 1)
Vaš vladalac Saturn preko koga danas prelazi Mesec, vladalac partnerskih odnosa, u kući privatnog života, upozorava na nesporazumi, rasprave i sukobe sa članovima porodice i voljenom osobom. Unosite više vitamina.
Vodolija (21. 1 - 19. 2)
Sa naglašenom kućom komunikacija u koju danas ulazi i Mesec očekuju vas dobici preko pisanja, kraćeg putovanja ili isplativog ugovora. Do vas može stići informacija koja će uticati na promenu vašeg pogleda na poslovnu situaciju.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Preko Saturna i vašeg vladaoca Neptuna u kući novca danas prelazi Neptun donoseći vam i vanredne troškove. Usredsređeni ste na rešavanje pitanja imovine, pronalaženje novih vidova zarade ili bolje raspolaganje kućnim budžetom.
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