Fudbaleri Partizana podržali kampanju "Movembar"
Akcija podizanja svesti o prevenciji raka testisa i prostate.
Fudbaleri Partizana su se i ove godine pridružili društveno odgovornoj kampanji "Movembar", čime su poslali jasnu poruku o važnosti brige o zdravlju kod muškaraca.
Novembar je globalno prepoznat kao mesec u kom muškarci puštaju brkove. Sve u cilju kako bi podigli svest o prevenciji raka testisa i prostate, ali i o mentalnom zdravlju jačeg pola.
Tim povodom su u akciji učestvovali vezisti crno-belih Milan Aleksić (21) i Idrisu Baba (30), kao i napadač Že (27). Igrači iz Srbije, Gane i Brazila su odlučili su da svojim primerom i simboličnim stilizovanjem brkova pošalju jasnu poruku svim muškarcima da ne čekaju poslednji trenutak, već da na vreme odu na preventivne lekarske preglede.
Podsetimo, klub iz Humske je i prošlog meseca učestvovao u važnoj kampanji, kada su prvotimci "parnog valjka" na utakmici protiv Železničara u Pančevu nosili dresove sa ružičastom trakom na ramenu. Na taj način su ukazali na akciju "Pink October", posvećenoj podizanju svesti o borbi protiv raka dojke i pruža podršku ženama koje se suočavaju sa ovom opakom bolešću.
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