RUSKE trupe su tokom noći napale energetska postrojenja i lučku infrastrukturu u Ukrajini, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Rusije.

Foto: tanjug/AP Photo/Dan Bashakov

Među pogođenim ciljevima su električne trafostanice u selu Karolino-Bugaz i gradu Belgorod-Dnjestrovski, koje snabdevaju logističke centre u Odeskoj oblasti, kao i objekti sa gorivima i mazivima u luci Černomorsk, prenosi RIA Novosti.

#UkraineRussiaWar #Odessa #Kramatorsk #Slavyansk #CrimeanBridge Footage 🇷🇺 shows a AFU attack on the Nataliivskyi bridge, located over the estuary of the Mius River in the Rostov region. The bridge is part of the R-280 highway, a key supply route connecting 🇷🇺 to Crimea https://t.co/NmyOHSNc6A — Koba (@Krieg2026) November 19, 2026

Takođe, napadnut je brod koji prevozi teret dvostruke namene za ukrajinske oružane snage, a kreće se ka luci Odesa.

Moment of impact of one of the Russian ballistic missiles against the Northern Bridge of Kyiv. There are also reports of impacts against the Southern Bridge. The response was swift. It is expected that it will intensify after the Western hysteria, with Europe at the forefront, plans for a larger war. They say it openly, using Ukraine as cannon fodder with their weapons. Today, Russia is fighting a war against the collective West, a war on multiple fronts. Peace talks without the usual pretense before an escalation of the conflict. Iran is the best example — Z.O.V Military (@WarHunter2222) November 19, 2026

Na meti ruskih napada našla se i električna trafostanica PS-330 „Sumi Severnaja“, koja pruža usluge preduzećima vojno-industrijskog kompleksa i skladišnim kompleksima u Sumskoj oblasti.

Ataque russo esta manhã contra o centro residencial da cidade de Odessa. Elevado número de feridos entre a população civil. https://t.co/KHVVxIMbX1 — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) November 18, 2026

(Tanjug)

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