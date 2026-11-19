SNAŽAN NOĆNI UDAR RUSKIH TRUPA: Na meti energetska postrojenja i lučka infrastruktura Ukrajine, ovo su detalji napada
RUSKE trupe su tokom noći napale energetska postrojenja i lučku infrastrukturu u Ukrajini, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Rusije.
Među pogođenim ciljevima su električne trafostanice u selu Karolino-Bugaz i gradu Belgorod-Dnjestrovski, koje snabdevaju logističke centre u Odeskoj oblasti, kao i objekti sa gorivima i mazivima u luci Černomorsk, prenosi RIA Novosti.
Takođe, napadnut je brod koji prevozi teret dvostruke namene za ukrajinske oružane snage, a kreće se ka luci Odesa.
Na meti ruskih napada našla se i električna trafostanica PS-330 „Sumi Severnaja“, koja pruža usluge preduzećima vojno-industrijskog kompleksa i skladišnim kompleksima u Sumskoj oblasti.
(Tanjug)
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