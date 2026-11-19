Košarkaši Denver Nagetsa ostvarili su veliku pobedu protiv Boston Seltiksa rezultatom 105:101 u Bol areni, a pored sjajne igre na parketu, trijumf domaćeg tima obeležila je i snalažljivost Nikole Jokića u samoj završnici.

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Srpski centar je na sedam sekundi pre kraja primetio nepropisan potez Džejsona Tejtuma i izvršio pritisak na sudije, nakon čega je gostima dosuđena odlučujuća tehnička greška.

Drama je dostigla vrhunac nakon što je Džamal Marej pogodio trojku za vođstvo Denvera od tri poena razlike. Dok su Seltiksi tražili tajm-aut, Tejtum je uhvatio loptu i, umesto da je uruči arbitru koji je stajao tik pored njega, naglo se okrenuo i bacio je ka sudiji kod zapisničkog stola na sredini terena.

Lopta je završila iza leđa zbunjenog arbitra, a glavni sudija taj detalj u prvi mah nije primetio.

Ipak, ništa nije promaklo Nikoli Jokiću, koji je odmah reagovao i sugerisao sudijama da je reč o tehničkoj grešci. Arbitar pored Tejtuma uvažio je reakciju srpskog asa i dosudio kaznu, uprkos pokušajima košarkaša Bostona da objasni da nije imao lošu nameru.

Prema NBA pravilima, bacanje lopte u pravcu sudije na ovakav način gotovo uvek se sankcioniše.

Jayson Tatum tossed the ball toward the referee, and Jokic immediately made sure the officials caught it. Technical foul. Jamal Murray knocked down the free throw to put Boston down four, and the Celtics ended up losing by exactly four points. https://t.co/wiYPptFz0t — Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) November 19, 2026

Džamal Marej je potom bio precizan sa linije slobodnih bacanja, čime je Denver otišao na nedostižnih plus četiri i tako ugasio poslednju nadu Bostona da može da izbori produžetak.

Podsećanja radi, Denver je do trijumfa stigao nakon velikog preokreta, pošto je u ranoj fazi meča imao zaostatak od 15 poena. Nikola Jokić je ponovo bio na korak od tripl-dabl učinka – ubacio je 24 poena, uz devet asistencija i osam skokova.

Pratio ga je Džamal Marej sa 21 poenom i sedam uhvaćenih lopti, čime su Nagetsi popravili skor na 8-5. U redovima Bostona (skor 11-4) najefikasniji je bio Džejson Tejtum sa 24 poena i osam skokova, dok je Nimijas Keta dodao 17 poena i 10 skokova.



