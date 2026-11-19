UPRAVA kompanije Nvidia nema nameru da Džensena Huanga vrati na čelo kompanije, poručio je predsednik upravnog odbora ovog proizvođača čipova, Harvi Džouns. On je time odbacio sve snažniju inicijativu uticajnih ličnosti iz Silicijumske doline i investitora da se smenjeni osnivač ponovo postavi na mesto generalnog direktora.

Foto: Veštačka inteligencija

Huang se prošle nedelje povukao sa funkcija predsednika, generalnog direktora i člana odbora Nvidije, nakon što su mediji objavili navode o njegovoj vanbračnoj aferi sa ženom za koju američke vlasti sumnjaju da je špijunirala za Kinu. Njegov odlazak pokrenuo je snažnu kampanju za povratak na čelnu poziciju, iza koje su stali istaknuti lideri tehnološkog sektora i veliki ulagači.

„Upravni odbor Nvidije jednoglasno je prihvatio njegovu ostavku i nema nameru da Džensena vrati na mesto generalnog direktora“, izjavio je Džouns u utorak, na početku prvog obraćanja kompanije povodom kvartalnih rezultata otkako je Huang napustio funkciju. Džouns nije želeo da komentariše detalje odlaska niti istragu koja je u toku, dodajući da će se odbor „dodatno oglasiti kada za to dođe vreme“.

Huangovo iznenadno povlačenje usledilo je neposredno nakon što su New York Times i Financial Times objavili da je ovaj 63-godišnji preduzetnik bio u romantičnoj vezi sa Alis Huang, poznatom i kao Huang Le, koja je navodno prikupljala poverljive podatke o Nvidiji za kinesko Ministarstvo državne bezbednosti. Zvanični Peking je ove optužbe odbacio, dok je američko Ministarstvo pravde saopštilo da još nije utvrđeno da li je pomenuta žena, ranije povezana sa singapurskom tehnološkom firmom Megaspeed International, zaista učestvovala u špijunaži.

Inicijativu za Huangov povratak podržali su prvi čovek kompanija Tesla i SpaceX Ilon Mask, direktor kompanije Epic Games Tim Svini, uticajni investitori, kao i deo zaposlenih u Nvidiji. Podršku njegovom povratku javno je uputio i američki predsednik Donald Tramp.

Prema pisanju lista Financial Times, Huang je o mogućem povratku razgovarao sa bliskim saradnicima i podržao napore za svoju rehabilitaciju. Početkom nedelje je i sam poručio da je spreman da se vrati ukoliko odbor proceni da je to u interesu kompanije, akcionara, zaposlenih i Sjedinjenih Američkih Država. Ipak, njegovi saradnici priznaju da bi oporavak njegovog ugleda mogao biti otežan zbog odvojenih optužbi za neprimerenu vezu sa podređenom koleginicom.

Uprkos potresima u vrhu kompanije, Nvidia je na predstavljanju rezultata najavila stabilan nastavak poslovanja, sa procenjenim prihodima od oko 130 milijardi dolara u narednom kvartalu. Poređenja radi, u tromesečnom periodu zaključno sa oktobrom ostvareno je 115,8 milijardi dolara prihoda, što predstavlja skok od 103 odsto na godišnjem nivou. Neto dobit u istom periodu dostigla je 64,9 milijardi dolara, odnosno 109 odsto više nego godinu dana ranije.

Privremena generalna direktorka Kolet Kres otkrila je da je prodaja licenciranih AI čipova serije Hopper na kineskom tržištu u trećem kvartalu iznosila 2,4 milijarde dolara, ali da je kompanija u međuvremenu obustavila isporuke u tu zemlju. Najnovije finansijske projekcije ne računaju na dalju prodaju u Kini, navela je Kres, ne ulazeći u razloge takve odluke.

